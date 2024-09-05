河南信陽／南灣湖 山林、島嶼共構景色

南灣湖位於信陽西南方，歷史文化豐富，以幽、樸、秀、奇的風格，山、水、林、島的和諧而聞名。由山林、島嶼構成四大景區，包括水上、西山、大壩與碼頭景區，形成42個景點。是河南十大重點景區，大陸中部旅遊勝地30佳之一，以及中華十大生態親水美景。

賢隱寺位於南灣湖東端，始建於南朝年間，距今約1,500年。與嵩山少林寺、洛陽白馬寺、開封相國寺、南陽玄觀廟，並稱古時「中原五大寺」。規模宏大，氣勢宏偉，香客絡繹。「賢隱」二字由來，傳為東漢章帝時，曾舉周磐為孝廉，和帝時周磐棄官奉母，棲隱於此。後人便以「賢隱」二字志其高，寺院因建於周磐故宅，故以「賢隱」名寺。

南灣湖，中華十大生態親水美景。 河南信陽

梁王壘遺址位於賢隱寺北，是南北朝時梁武帝蕭衍行宮，蕭衍曾在此取得賢首山大捷。西元495年，北魏十萬大軍進攻南齊，援軍聽聞北魏兵多勢盛，皆膽怯不前。唯獨蕭衍率領軍至賢首山，潛據各山頭，旗鼓列陣。北魏以為各山都皆有南朝兵馬，因此不敢貿然進逼。蕭衍於拂曉發動奇襲，大獲全勝，蕭衍被封爵。南齊中興二年，齊和帝被迫禪位蕭衍，南梁建立，是為梁武帝。在他的勵精圖治下，南朝文化的發展達到了東晉以來最繁榮的階段。獲評「自江左以來，年逾二百，文物之盛，獨美於茲。」

「鳥的天堂」鳥島。 河南信陽

南灣湖上游的「五雲」茶山，是榮獲大陸國家金獎的「信陽毛尖」正宗產地。茶島以信陽茶文化為主題，提供遊客參與茶文化體驗、茶文化展示、茶文化觀賞互動。營造入茶島、親自然、親山水、口文化、怡心情的芳香感受。

「鳥的天堂」南灣湖鳥島，因棲息眾多候鳥而得名。島山有上百種鳥類，共3,000多隻，大陸國家級保護鳥類十餘種。是白鷺、牛背鷺、夜鷺、蒼鷺等鷺科候鳥的重要棲息地。鳥語林是一座集鳥類觀賞、鳥類保護、鳥類繁殖、鳥藝表演為一體的大型鳥類主題公園。

茶島，體驗信陽茶文化。 河南信陽

南灣湖大壩長816.5米，白天漫步壩頂，大壩如一條長龍，橫貫東西，氣勢恢宏，放眼遠眺，但覺碧波盪漾，有臨江瀕海遼闊感。夜幕下的大壩，燈火通明、金碧輝煌，燈光映照在湖面上，波光粼粼，呈現出如夢如幻般景象，令人流連忘返。