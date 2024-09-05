河南信陽／雞公山 清涼避暑勝地

豫南明珠信陽市，位於河南省最南部。因山水秀麗，氣候宜人，故有「北國江南，江南北國。」美稱。中原與楚文化在此交融，形成獨具特色的「豫風楚韻」。雞公山地處信陽市南方豫鄂交界處，是大陸南、北天然分界線，以「青分楚豫、氣壓嵩衡」的地位享譽古今。因獨特地理位置，形成少數在海拔千米以下的避暑勝地，成為大陸「四大避暑勝地」、「中國十大避暑名山」。

防空洞，藏有暗道。 圖／聯合報系河南信陽傳真

北魏酈道元「水經注」載「水出雞翅山，溪澗瀠委。」雞翅山即雞公山。相傳天庭的司晨宮裡，住著司晨仙官和司晨神雞，專管天明報曉。神雞因好管閒事，口無遮攔，被玉帝貶入凡間。神雞痛改前非，熱心助人，打抱不平，被百姓尊為雞公，所啼叫之山名為雞公山。唐太宗李世民帶領皇親宗室及文武大臣遊江南，途經雞公山腳下，公主染病，不幸殞命，安葬於此，現存有皇姑墳遺址。

雞公山，大陸四大避暑勝地之一。 圖／聯合報系河南信陽傳真

雞公山呈南北走向，兩側峽谷深平，易於通風，故有「無日不風」之說。三伏盛夏，午前如春，午後如秋，夜如初冬，享「三伏炎蒸人欲死，清涼到此頓疑仙。」美譽。在民國避暑鼎盛時期，居住山中人數多達3,000人，形成繁華熱鬧的山城風光，蔣介石曾兩次登雞公山。

雞公山享譽「萬國建築博覽」。 圖／聯合報系河南信陽傳真

晚清時期，雞公山共有來自23個國家近千名外交官、傳教士以及國內的軍閥巨賈，在此興建了5百多幢度假別墅。有羅馬式、哥德式、合掌式、中西揉合式等風格，恰似璀璨明珠綴滿山巒，形成奇觀，被譽為「萬國建築博覽」，又被稱做洋人在中華腹地變相的「公共租界」。

雞公山擁有眾多西式建築。 圖／聯合報系河南信陽傳真

因雞公山長年被雲霧籠罩，飄然仙境，雲蒸霧繞，享譽「雲中公園」。佛光、雲海、霧淞、雨淞、霞光、異國花草、奇峰怪石、瀑布流泉被稱為八大自然美景。共有報曉峰、防空洞、避暑山莊、北山、東溝、大深溝等知名景點。

「不上雞公山，徒登京廣線。不登報曉峰，虛遊雞公山。」報曉峰是雞公山主景，因外形酷似引頸啼鳴的雄雞而得名。登上峰頂，全山風貌一覽無遺，涼風拂面，令人神清氣爽。山腳下題有「慢上雞公山，快登報曉峰。這邊風景好，暑夏有秋風。」防空洞全由鋼筋混凝土構成，總長63米，藏有暗道，可直通東南方的匯豐銀行樓下。避暑山莊坐落於獅子峰，現存多棟別墅，有蕭家大樓、環翠樓、聳青閣、臥虎樓、翠雲樓等。