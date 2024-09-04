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發布女子求職不順輕生 中國微信號「貞觀」被封號

中央社／ 台北4日電

微信公眾號「貞觀」8月發文指中國一名頂尖大學畢業的33歲女子疑因求職不順陷入絕望，在陝西住處輕生，今天因為違反中國網路相關管理法規，所有內容均遭刪除，帳號被停止使用，引起議論及揣測。

綜合界面新聞等中媒報導，「貞觀」違反的是中國「互聯網用戶公眾帳號信息服務管理規定」，因此「被屏蔽所有內容，帳號已被停止使用」。

8月16日，貞觀發表題為「一個外地女孩，死在了我出租的公寓」的文章，表示是陝西一名房東撰寫，引起中國民眾熱議，原因是涉及基層公務員任用管道被把持、經濟狀況欠佳，以及當下年輕人心理承壓能力欠佳等諸多問題。

文章指出，一名1991年生、來自寧夏回族自治區最貧困的西海固山區、畢業於北京某頂尖大學的女子，畢業後一心考公務員，多次取得寧夏事業單位筆試第一名，但都在面試後落榜，以至畢業近10年都處於失業狀態，而由務農的父母負擔生計。

文章提到，這名女子今年4月前往陝西咸陽租屋，並在西安找工作，但遍尋不著，龐大的租金均由女子的母親找親友東拚西湊借貸而來。但當母親4月20日告知家裡沒有錢了，女子即封鎖了所有家人及親戚的微信帳號。而房東6月3日提醒女子繳電費，則是兩人最後的聯絡。

6月下旬，由於女子居住的公寓傳出異味，房東又在外地，最後物業破門而入，赫然發現這名女子已死亡多日，警方初步勘驗，認定無他殺嫌疑。

經調查，這名女子生前吃飯幾乎沒有超過人民幣5元（新台幣22.5元），且從5月下旬後就未曾外出，也沒有點外賣，屋內沒有炊煮的痕跡，且沒有與任何人聯絡的紀錄。文章形容她「幾乎是在極度的孤獨中死去的」。

由於文章發表後引起熱議，還出現諸如死因、死者是否真的畢業於頂尖大學等質疑。「貞觀」8月19日發表聲明，指文章曾經過事實性審核，基於「尊重死者、保護作者、避免歪曲解讀和過度猜測」等考慮，8月18日已將文章下架並刪除，但當時即引起諸如「官方介入」等揣測。

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