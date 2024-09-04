中共加強網約車管理 滴滴上海司機黨支部成立

中共為了加強對網約車司機的管理，日前在大陸網約車龍頭滴滴的上海部門，成立首個滴滴叫車司機黨支部，要求司機們融入基層治理，發揮黨員司機的先鋒模範作用，跑出雙向賦能加速度。

據上觀新聞報導，9月3日，上海靜安區舉行網約車司機群體黨建專場活動暨「靜新暢議」黨建引領網約車產業高品質發展圓桌會。此活動由靜安區委會社會工作部、靜安區建設管理工作黨委主辦。

上海市委主管官員見證了，為滴滴今年8月成立的臨汾路街道滴滴網約車司機黨支部，以及上海滴滴暢行科技有限公司黨支部授牌。臨汾路街道滴滴網約車司機黨支部是滴滴全大陸首個屬地司機黨組織，也是滴滴在網約車司機群體服務凝聚引領工作中的關鍵一步。

會上，作為臨汾路街道滴滴網約車司機黨支部司機代表杜東分享了自己的經歷與感悟。一次搭載從醫院回程的老人並主動幫忙將背上樓的善舉，讓他意識到平凡崗位也能實現非凡意義。此後他加入了紅色方向盤-上海滴滴網約車志願服務先鋒車隊，並參加了今年的安全應急培訓以及公益保障活動。

今年以來，滴滴在市、區兩級政府部門的指導下開啟了「黨建領航·紅色方向盤」四大專項行動，在黨員報到、服務凝聚、示範引領、參與治理四個方面深入開展工作，一方面透過送節日福利、送夏日清涼、送免費體檢等方式，關懷網約車司機的身心健康；另一方面透過成立紅色志願先鋒車隊，開展愛心送考、助老幫弱、開學保障等活動，讓叫車司機群體深度參與社會服務。

滴滴上海負責人盧翔表示，今年滴滴將依托黨員司機線上亮身份、線下通心意的方式，收集司機群體共性意見，結合靜安友好型商圈建設，在司機端展示區域暖心服務點，解決司機如廁、喝水、熱飯、休息等需求。