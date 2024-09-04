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香港國泰：A350機隊最遲9月7日全面復飛

中央社／ 香港4日電
香港國泰航空公司預定7日或之前全面恢復A350型機隊的飛行服務。圖／路透
香港國泰航空公司預定7日或之前全面恢復A350型機隊的飛行服務。圖／路透

香港國泰航空公司預定7日或之前全面恢復A350型機隊的飛行服務，但在此之前，仍要取消11對香港往返桃園、高雄、上海和新加坡等地的班次。

國泰航空今天公布，旗下A350機隊的維修進度理想，需要更換引擎輸油管的15架飛機中已修復6架，並可投入運作；公司將繼續維修其餘9架，預計7日或之前恢復運作。

但在A350飛機恢復運作前，國泰將於5至7日再取消11對短程航線，目的地包括桃園、高雄、新加坡、馬尼拉、首爾、曼谷和上海。

國泰昨天公布有15架空中巴士A350客機的引擎零部件出現問題，今天確定需要更換輸油管。事件發生後，國泰陸續取消往來區內城市的航班。

國泰營運及航空服務總裁麥皓雲今天說：「是次A350航機引擎零部件故障為全球首例，因此對國泰而言，這是一個重大的挑戰」。

國泰航空 新加坡 桃園

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