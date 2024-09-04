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山東一公車衝撞致11死13傷 目擊家長憶：嚇到當場嘔吐
山東省泰安市佛山中學校門口3日上午發生公車衝撞學生事故。該起事故已造成11人死亡，包含6名家長及5名學生，13人受傷。其中一名目擊家長表示，「現在心還怦怦跳，嚇壞了，當下還嘔吐了。」
新浪新聞報導，肇事公車是專門接送學生的車輛，當天上午7點27分行至須昌路丁字路口時，突然失控，撞向路邊正要上學的人群。
一名當時路過的目擊者表示，「事發是早上7點多，我是剛好路過那裡，肇事的灰色中巴突然從馬路上，沖向人行道，將校門外，正在等待進校上學的多名學生撞倒，我看到當場就有七、八個學生被撞，主要都是孩子。」
還有一名媽媽指出，自己當時正在送孩子上學，就站在旁邊的人行道上，公車就在她眼前直接撞向人群，死神與自己擦身而過。
現場影片顯示，一輛山東牌照的中巴車停在人行道上，有多名學生和家長躺在地上，滿身血跡，正在等待救援。
界面新聞報導，肇事車輛車身上噴有「東平縣東原公共運輸有限公司」的字樣，該公司一名工作人員確認，涉事中巴車確實屬於東原公交，目前公司營運、安全等條線的領導們都被公安帶走調查。
佛山中學學方也否認，司機與師生有矛盾。另一名目擊者表示，「肇事司機已經被特警從現場帶走，現在不清楚為什麼會這樣，現在各種猜測原因什麼都有。」
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