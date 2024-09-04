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空巴大白鯨運送2架H175直升機 抵山東青島

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
空巴大白鯨運送2架H175直升機，1日抵山東青島。（圖／空巴官微）
空巴大白鯨運送2架H175直升機，1日抵山東青島。（圖／空巴官微）

空中巴士官方微信發布，一架空中巴士「大白鯨」運輸機（A300-600ST）1日凌晨降落在青島膠東國際機場，運輸機上搭載的兩架H175直升機即將交付大陸交通運輸部。

官微指出，此次運抵青島，創下了三個首次：空巴大白鯨運輸公司首次執行運送H175直升機、空巴大白鯨運輸公司首次執行飛往大陸的任務、「大白鯨」運輸機首次向大陸運輸直升機。

官微表示，使用5%可持續航空燃料（SAF）的「大白鯨3號」運輸機從空客直升機位於法國馬里安的工廠出發，橫跨半個地球到達山東青島，總飛行距離約13500公里。

官微介紹，空巴大白鯨全球僅5五架，運輸服務於2022年1月推出，主艙內部寬7公尺，有效長度37.3公尺，主艙門為上掀式設計，目的為全球客戶提供超大尺寸航空貨運服務，得益於A300-600的設計，大白鯨運輸機有能力運輸直升機和衛星等超大尺寸航空貨物。

此次運載的空巴H175超中型直升機，自2015年起開始投入營運，兼具長航程、大商載與穩定的飛行品質，為多種陸地及海上任務提供優秀的解決方案，可執行包括搶險救災、搜索救援、公共服務以及海上通勤、私人和公務航空等多種任務。

目前正在服役的60架空巴H175直升機已累計飛行超過23萬小時，其中約18.5萬小時源自海上能源領域。

直升機 空中巴士 空巴

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