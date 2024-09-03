曾受干預、騷擾...特派員抱怨「採訪太難」 西方記者紛紛離開大陸

英國經濟學人雜誌北京分社局長任大偉近日宣布他將離開中國，而他的接任者還沒獲得中國簽證。調查顯示，超過8成的外國駐中記者表示曾遭遇「干預、騷擾與暴力」。最近在中國，西方記者的離開正在加速。

韓媒朝鮮日報中文網今天報導，「在中國，採訪成了令人震驚的孤獨行業（a shockingly lonelybusiness）。」任大偉（David Rennie）最近在告別專欄裡表示，他將離開中國。2018年5月到北京後，他在經濟學人（The Economist）名為茶館（Chaguan）的專欄，連載了220篇文章。

報導提到，任大偉是前英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）局長的兒子，是在江澤民時代的1998至2002年擔任英國每日電訊報北京特派員的西方代表性知中派。去年，他在採訪中國得到肯定，獲得美國亞洲協會（Asia Society）奧斯本艾略特傑出報導獎（Osborn Elliott Prize）。

任大偉近日在自己的X帳號說，「是時候離開北京了」，並表示是自願離開的。他沒有具體說明離任的理由，透過最新一期發表的專欄表示「中國認為外國的所有批評都是一種攻擊」，填補他的空位的繼任者還沒有拿到簽證，因此「茶館」暫時中斷了連載。

報導指出，最近在中國，西方記者的離開正在加速。6年來，紐約時報的中國特派員從10人減少到2人；華爾街日報從15人減少到3人；曾經有2人的華盛頓郵報，現在已經沒有人了。韓國媒體的北京特派員人數也在兩年內從40多人減少到30多人。

報導提到，今年4月，「外國駐華記者協會」發表了一項針對101名成員的問卷調查，81%受訪者表示曾在採訪過程遭遇中國當局的「干預、騷擾與暴力」；71%的受訪者表示自己的手機可能遭到了中國駭客入侵。

此外，中國2023年7月實施了擴大間諜行為範圍、加強處罰的「反間諜法」修訂案，這成為了採訪活動的一大負擔。修改後的法律將間諜行為的適用物件廣泛地定義為「提供與國家安全、利益相關的資料」等，即使未證明罪行，只要存在情況，也可以處以人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）的罰款。

報導還提到，想盡辦法留在中國的外國記者和顧問們抱怨獲取資訊太難，更不用說與中國高層或專家的接觸了，找到有公信力的資料也很困難。中國收費金融資料提供商Wind不更新的統計越來越多，政府也像去年停止公布青年失業率一樣，突然將統計轉為非公開。