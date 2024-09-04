金門學子遊湖北 兩岸同上歷史課

「我過去在課本沒有讀到過張自忠將軍的歷史，今天有機會參觀張自忠將軍的陣亡地和紀念館，才知道有這樣一位偉大的軍人。」一名來自金門的高中學生說。

今年適逢抗戰勝利79周年，為緬懷先烈，促進兩岸青年的相互瞭解，台灣黃埔軍校同學後代聯誼會，近日邀請30餘位金門籍高中職同學，赴湖北襄陽進行「同上一堂課—海峽兩岸中學生文史教學觀摩交流系列活動」，行程將憑弔張自忠將軍紀念園作為首站，參與活動的高三同學王國棫說，在燠熱的天氣中，循著一千多級的階梯爬上山頭，已經是汗流浹背，而當時張將軍還在這裡拚死抵抗日軍的侵略，到了現場，讓他特別感動。

本次參與活動的金門同學，平時到一海之隔的廈漳泉機會較多，但到千里之遙的湖北，都還是第一次。讓他們印象深刻的還有，在襄陽四中舉舉行的交流會上，金門同學與當地同學一起上介紹三國名城襄陽的一堂課。

「為什麼襄陽古來是兵家必爭之地？」主講一堂課的台灣資深國文老師段心儀向同學提問，襄陽因為是交通要衝，因此戰事頻仍，也因為商業發達、人文薈萃，而留下了劉備三訪孔明於隆中等傳奇故事，段心儀帶著金門與襄陽的學子朗誦三國演義作者羅貫中描述諸葛亮心境的待時歌，課後也聽到很多同學好奇，台灣課本怎麼都沒教這些？

「同學們，如果古人禿頂了，怎麼辦？」在當年諸葛亮隱居的古隆中原址，大陸著名的90後漢服研究專家周渝、侯佳明一下子難倒同學們，原來答案跟今天差不多，就是戴上帽子，周渝讓同學穿上了黃巾軍與漢代文官的服飾，場景彷彿一下子穿越回了三國，大家紛紛打卡，留下珍貴有趣的畫面，參與活動的金門高中同學呂佳歆說，下次她還想嘗試漢代仕女的扮妝。

台灣黃埔軍校同學後代聯誼會會長丘智賢說，他覺得這次活動讓許多金門學子第一次知道抗戰的故事，其實當年不論是金門、廈門、武漢、襄陽，處處都是對日抗戰的戰場，都留下了先烈的印記，他期待在明年抗戰勝利80周年之際，能讓更多台灣青年學子，實際走入戰地遺址，瞭解抗戰過程及對今日國際秩序的意義。