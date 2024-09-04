澳門輕軌橫琴線 下半年啟用 直達廣東珠海

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

澳門官員表示，澳門輕軌橫琴線下半年將投入使用，以橫琴口岸為樞紐，橫琴站與既有的澳門輕軌、珠機城際二期城軌連成一線、互聯互通，進一步提升人員入出境便利度。

中通社報導，3日上午，特區政府經濟財政司司長李偉農在「新機遇 新活力—鳳凰灣區財經論壇2024」時致詞表示，今年上半年，橫琴合作區GDP同比增長達6.1%，實有經營主體超過5.8萬戶， 其中澳資經營主體超過6400戶。

近年，支持合作區發展的重要政策陸續出台，例如分線管理、企業及個人所得稅優惠政策等；3月1日，合作區更成為國內首個實施分線管理政策的特殊區域。

李偉農說，這些舉措將澳門單獨關稅區、自由港、對外聯絡廣泛等獨特優勢，與橫琴的空間、資源優勢結合起來，加速推動澳琴之間人流、物流、資金流、資訊流的高效流通。

合作區將充分發揮政策優勢和區位優勢，進一步深化與國際市場的連接，推動更多中國企業邁向世界舞台，為全球企業進入中國市場搭建便捷通道。

澳門 物流 輕軌

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