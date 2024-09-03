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徵村霸？大陸河南一縣「農村換屆選舉」 竟須具備家族背景、經濟基礎

中央社／ 台北3日電
中國大陸河南確山縣政府早前發文稱，今年想要競選村支書，一定要具備「家族背景和影響力」以及「經濟基礎」。文章近日引發網路群嘲後，已遭下架。圖／擷自確山縣人民政府官網
中國大陸河南確山縣政府早前發文稱，今年想要競選村支書，一定要具備「家族背景和影響力」以及「經濟基礎」。文章近日引發網路群嘲後，已遭下架。圖／擷自確山縣人民政府官網

中國河南確山縣政府早前發文稱，今年想要競選村支書，一定要具備「家族背景和影響力」以及「經濟基礎」。文章近日引發網路群嘲後，已遭下架。

村支書是中共最基層組織村黨支部的書記，一般由村黨支部黨員選舉產生該村的「一把手」。

據大皖新聞，這兩天，河南駐馬店市確山縣政府官網上一篇「今年農村換屆選舉，想要競選村支書，一定要具備這幾大條件」的文章引發關注和熱議。

文章稱，首先，「家族背景和影響力」是不可或缺的要素，一個有著深厚家族底蘊的村支書，往往能夠得到更多村民的信任和支持，這不僅是因為家族的聲望和地位，更是因為家族成員的眾多，能夠在村裡形成一股不可忽視的力量，這種力量，是村支書在推行政策和決策時的重要依靠。

文章並稱，「經濟基礎」是競選村支書的重要保障。在農村，經濟實力往往能夠決定一個人的話語權，「有錢才能有底氣去競選，也才能在競選中有所作為」，而競選前的準備工作，也需要有經濟能力，解決好自己家庭溫飽，才能更好的為村民服務。不然自己的溫飽都沒解決，是沒有心思去帶著大家致富的，所以自己的經濟基礎也很重要。

據報導，確山縣政府官網今天上午仍可看到這篇文章，發布時間為2024年5月6日。

發文的確山縣阮姓工作人員表示，該文章由留莊鎮上交，目前，他已將此事上報領導，並同步核查當時審核和發布情況，有最新進展會向外界公布。

關於「家族背景和影響力」的提法，確山縣留莊鎮政府一名工作人員稱，「因為你作為一個後備幹部，首先你要熟悉村務對不對？熟悉村務的話咱是不是在村裡要有一定的瞭解、要有一定影響力？這個都能理解吧。你在村裡想要辦事，想要上傳下達命令，你說什麼人家都不聽，一點影響力都沒有，你是個小透明。你甚至常年不在家裡，人家都不知道你是誰，你在那裡是沒有辦法當這個幹部的對吧？」

至於「經濟基礎是競選村支書的重要保障」又該如何理解？該工作人員稱，「一個家庭比較困頓的（人），我感覺並不適合做這個，至少你要有一個基礎條件保障自身的情況，具體的話，領導應該有更深遠的考慮」。

對於文章提到「有錢才能有底氣去競選」，該工作人員則稱，這裡牽扯到一個村組的產業發展。「只有一個致富帶頭人，才能更好帶動村裡的產業，更好地給其他村民打個樣，不是說非得是個富豪或者多有錢。」

這篇文章傳出後，近日在中國網路社群引發群嘲，質疑「地主階級又捲土重來」、「這不就是在徵村霸嗎？」更多大陸網友則指文章「只是說了實話」、「事實確實如此」、「這才是農村的現狀」。

確山縣政府官網目前已經搜尋不到這篇文章。

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