高級餐廳錢難賺？北京、上海掀關店潮 內行人嘆：別的店更有性價比

鼎泰豐日前在中國華北等地關了14家店，引發關注。據報導，上海和北京已有多家高級餐廳關店。分析指出，高級餐廳比大眾餐飲還難賺錢，且經濟情況不好，這類高額消費更容易被削減。

南都週刊報導，今年以來上海已有多家高級餐飲（Fine Dining，一般指人均消費超過人民幣500元以上的餐飲）陷入經營困境。

像是人均人民幣1580元（下同，約新台幣7110元），位於外灘18號的高端餐廳L'Atelier 18突然閉店，該商家留言回覆稱：暫停營業，進行內部調整，但餐廳被曝拖欠薪資和供應商錢款。

人均消費1900元（約新台幣8563元）以上的上海玉芝蘭、人均2300元（約新台幣1萬元）的川菜天花板明路川等接連宣布停業。曾被稱為「上海最難預約餐廳」、一人880元（約新台幣3966元）的上海餐廳JEJU則是去年就關店。

紅餐大數據顯示，去年5月，上海人均客單價在500元（約新台幣2253元）以上的高級餐廳，占餐飲總門店數量的1.35%，約有2700多家。而到了今年7月，這個數字減少了1400多家，萎縮幅度超過一半。

北京的情況也差不多。今年4月，在北京米其林指南中3年蟬聯一星的義大利餐廳Opera BOMBANA停業；北京人均消費3000元（約新台幣1.3萬元）、北歐餐廳Refer也歇業。

今年上半年餐飲業不容樂觀。北京市統計局網站公布的數據顯示：2024年1-6月餐飲業營業收入年減2.9%，營業成本年減1%，利潤總額年減88.8%。

數據顯示，截至2024年6月30日，中國餐飲相關企業新註冊量達到134.6萬家，而註銷、吊銷量也達到105.6萬家，接近2023年全年吊銷、註銷的餐飲企業總量。

第一財經引述上海菜餐廳老闆王明說，高級餐飲不一定比大眾餐飲更容易賺錢，雖然他們的人均消費很高，但是可能客流量很少，而且租金不便宜，人員薪資更貴。為了保證體驗感，他們的利潤就可能不一定特別好。

高級餐飲還有一部分來自高級飯店。報導指出，今年以來雖然親子家庭客人和整體旅遊市場復甦，但商務客人有所減少，這也使得高級餐廳的生意明顯下滑。

還有行業人士說，「不是米其林吃不起，而是別的店更有性價比」。

上海蘇寧寶麗嘉酒店區域總經理秦國祥談到鼎泰豐以及上海外灘部分高級餐廳的關閉。他指出，一個高級餐廳要做到盈利，最起碼要達到30%的毛利，否則就會面臨虧損。在客流減少、成本高企之下，現在不少高級餐廳的確經營困難。

報導也指出，高級餐飲不算剛需，去年開始，不僅是高級餐飲，高級零食、高級水果都受到了消費者的質疑。不少米其林餐廳開始售賣相對平價的套餐，但有些高級餐廳降價也無法挽回生意。