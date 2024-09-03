中國北方大雨使蔬菜價格上揚 影響消費力復甦

有別於南方的高溫，近期中國北方下起暴雨，使得農田被大水淹沒，造成不小的農損，連帶使各地蔬菜價格大漲，部分漲幅甚至高達40%。分析指出，若糧食價格持續上漲，將進一步影響消費力。

在連續數週的高溫後，中國北方在8月中下旬開始轉為有雨的天氣，部分地區甚至出現大雨或暴雨，許多農民對於突如其來的雨勢毫無準備，農田被淹沒，許多農作物來不及搶收，造成不小損失。

據紐約時報中文網，今年全中國各地的天氣變化令人措手不及，洪水比往常早了2個月到南方，接著蔓延到夏季往往較乾旱的北方和東部。中國各地的蔬菜價格飛漲，有些漲幅達到了40%，為近5年來的最高水準，由於中國經濟的放緩，這樣的漲幅令消費者吃不消、捉襟見肘。

報導指出，自COVID-19疫情後，中國在應對經濟成長趨緩的問題上面臨困難，有時還出現了價格普遍下跌的情況，即通貨緊縮。但當食品價格上漲時，消費者花在其他商品上的錢會減少。

華盛頓智庫「外交關係協會」（Council on ForeignRelations）中國項目研究員劉宗媛分析，在經濟已經低迷的情況下，如果食品價格長時間持續上漲，家庭的消費能力將受到損害。

劉宗媛評估，在雨季過後，價格將會進一步下降。

極端天氣對於食品價格的影響不僅對中國人民來說是挑戰，對於中國的領導人而言，糧食供應問題是維護社會穩定的必要條件。而且，他們還想讓人民增加消費品支出以提振低迷的整體經濟，而不是在食物等花更多的錢。

報導提到，中國國家主席習近平已在7月下旬緊急召開政治局常務委員會會議，安排防洪救災工作，並且傳達「最大程度減少農業損失，保障國家糧食安全」。此外，國務院總理李強也視察救災和防洪設施。

中國北方強降雨的情況在近期仍然持續。據中新網報導，中國中央氣象台發布的最新天氣預測顯示，9月3日至5日，新疆、西北地區中東部、內蒙古、華北、東北地區等地自西向東有小到中雨，局地有大雨或暴雨。6日至8日，西北地區中東部、內蒙古中西部、華北北部等地多有小到中雨，局地有大雨。