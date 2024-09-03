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黃河生態災難 企業傾倒70萬噸垃圾官方視若無睹

中央社／ 台北3日電

中國陝西渭南韓城市一名男子近日發布影片實名舉報當地一家資源再生企業違規施工、破壞環境，導致70萬噸垃圾流入黃河，當地環保部門民眾舉報卻視而不見，充當企業「保護傘」。

綜合澎湃新聞、中新網等陸媒報導，男子黃某某在舉報影片表示，韓城興禾源再生資源有限公司的環境治理工程有防滲防漏問題，工程僅簡單鋪設一塊防滲布，且地基未經加固就投入營運。

據舉報，在1個月左右時間內，這家企業傾倒粉煤灰、生活垃圾、建築垃圾、工業垃圾共計70萬噸以上，而且這70萬噸混合廢物未經層層輾壓，導致下雨後各種塌陷、深坑，施工嚴重違規。

此外，壩體設計跟要求不符，導致每到雨季，已填埋的粉煤灰被雨水沖刷，順流而下衝向黃河水域。

舉報人說，「項目治理到現在為止，覆土均來自破壞環境生態及林地，而環評要求此項目的覆土全部外購」，希望有關部門介入調查取證，保護青山綠水。

舉報人黃某某8月29日表示，他去年曾透過官方管道提交過舉報材料，但未被重視。這次實名舉報後，當地有關部門已經與他聯絡，相關證據已經提交。

舉報影片中，數張拍攝於今年8月17日的圖片顯示，林地下方土壤裸露，山體有挖掘痕跡，地面有大量車輪輾壓印記。有畫面顯示，地面多處出現塌陷，塌陷處土壤顏色呈深灰色。一段未標註拍攝時間的影片中，疑似粉煤灰混合廢物隨雨水沖出。

被舉報企業相關負責人趙某回應指黃某某「誣告」，稱工程距離黃河有一段距離，並設有攔渣壩，沒有垃圾流入黃河的可能。關於舉報影片中拍攝到的滑坡、塌陷深坑情況是因8月初連續的幾場大暴雨導致。至於有關林地破壞，究竟是施工前的剝離土壤還是後期破壞，趙某未做解釋，僅表示當地環保部門已在現場進行調查。

另據陝西渭南韓城市融媒體中心微信公眾號「韓城融媒」消息，韓城市聯合調查組今天發通報稱，針對這起實名舉報，韓城市委、市政府已成立由紀委監委、自然資源、公安等部門組成的聯合調查組，對相關問題展開全面調查，並承諾嚴肅處置以及向社會公布。

影片 深坑 雨水

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