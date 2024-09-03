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才剛開學 大陸多地就因這個原因緊急宣布停課

聯合報／ 大陸中心／即時報導
秋老虎橫行，大陸多地因此緊急宣布停課或是延遲開學。（中新社）
秋老虎橫行，大陸多地因此緊急宣布停課或是延遲開學。（中新社）

大陸中小學新學期9月2日開始，但才剛開學，卻有多地又立即宣布緊急停課，原因是天氣太熱了。江西省九江市教育局2日發布「關於因高溫天氣停課的緊急通知」，九江全市公辦及民辦小學、幼兒園中9月3日起停課，9月9日（下周一）正式復課。初、高中是否停課，由各校根據實際情況和防暑降溫條件自行研判決定。

大陸中央氣象台3日6時繼續發布高溫黃色預警，預計3日白天，安徽南部、湖北南部、湖南中北部、江西中北部、浙江西部、四川盆地東部、重慶大部、貴州北部、廣東中部等地部分地區最高氣溫將達37～39℃，四川盆地東北部、重慶中南部等地局地可達40℃以上。

中國天氣網也指出，9月伊始，秋老虎橫行，四川東北部、重慶、湖南北部及湖北宜昌、咸寧等地出現40至42.4℃高溫。未來幾天，暖高壓繼續掌控南方大部，高溫天氣將持續發展，秋老虎十分兇猛，四川盆地東北部、重慶中南部等地局部地區可達40℃以上。

除江西九江，央視新聞報導，重慶市渝中區教委、梁平區教委、雲陽縣教委也已分別發布延遲開學的公告。公告稱，因持續晴熱高溫天氣，為切實保障全區中小學（幼兒園）師生生命安全和身體健康，經區（縣）政府同意並報市教委備案，2024年秋季學期中小學（幼兒園）正式開學時間調整至9月9日（周一）。

此外，四川自貢、南充、瀘州、樂山、眉山等地也宣布延遲開學。

小學 高溫

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