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恐肝腎衰竭…硫磺添色 陸爆「毒枸杞」

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

食安問題經常困擾大陸民眾，大陸央視近日披露，青海格爾木、甘肅靖遠等地商戶為提升枸杞品相，違規使用焦亞硫酸鈉乃至工業硫磺為枸杞「添色」「增豔」，恐導致食用者腎功能、肝功能衰竭，嚴重毒害消費者健康。在事件遭踢爆後，甘肅靖遠政府昨回應稱已成立調查組徹查。

央視財經調查節目一日報導，有知情人舉報格爾木有商戶使用焦亞硫酸鈉為枸杞「提色增豔」。記者在與當地商戶交談中得知，當地一些不肖業者大量使用焦亞硫酸鈉讓枸杞外觀更加豔麗。商戶透露，雖然他們都知道此舉違規，但不加就會虧錢。

另一大枸杞產地、甘肅靖遠縣的商戶也披露，新鮮枸杞摘下來後要先用「亞鈉鹼水」洗過，這樣曬出來的果子才會鮮亮好看。但要是一下雨，即使是焦亞硫酸鈉洗過的枸杞，品質也很難保證，此時就只能用最後一招—燻硫磺。

然而，工業硫磺有毒，且含有大量的砷，不能用作食品加工。人一旦食用，很容易造成腎功能不全及衰竭、多發性神經炎、肝功能損害等。

報導稱，不少商戶會在夜間用硫磺燻製枸杞，燻製棚子裡氣味刺鼻，若有人在現場會被燻得呼吸困難、淚流不止。

商戶們稱，這些用工業硫磺燻製的枸杞，有的進了火鍋店、小藥鋪，有的進了茶包，還有的被製成了枸杞酒。

「毒枸杞」消息曝光後，迅速登上大陸社交平台熱搜榜。靖遠縣食品安全委員會辦公室昨回應稱，當地政府已成立聯合調查組，徹查枸杞種植加工環節問題，對於違規違法責任人將依法嚴懲。此外，將在全縣組織開展枸杞生產加工銷售問題專項排查，調查處置結果將向全社會公布。

央視 氣味 腎功能

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