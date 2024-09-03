忍4個月 黃渤海結束休漁

9月1日12時，中國大陸黃渤海為期四個月的休漁期正式結束，在遼寧大連、盤錦等各漁港碼頭，出港漁船開赴各漁區開展捕撈作業。

中新社報導，自5月1日12時起，北緯35度以北的渤海和黃海海域漁業輔助船與捕撈船同步休漁。大陸從1995年開始在黃渤海區實行伏季休漁制度，今年是黃渤海區執行海洋伏季休漁制度第30年。

在大連高新區龍王塘漁港，沉寂了四個月的漁港也熱鬧起來，港內的近百艘船隻浩浩蕩蕩駛向大海深處。為了這次出海，當地漁民檢查船隻設備、修補漁網，為開漁作了充分準備。

「非常期待開海第一網魚蝦滿倉的景象，第一網除了小雜魚做魚粉外，漁網裡常見的經濟魚類有刀魚、鮁魚、鯧魚，魷魚也挺多。」遼大中漁15079漁船船主李傑說，近年來，隨著海洋治理越來越規範，可以捕撈上來的魚種也越來越多。

為確保漁船安全出海，連日來，當地海洋漁業執法部門加大對漁船的檢查力度，重點檢查船舶證書、船員證書是否有效齊全，消防、救生設施是否配備完善，通訊導航設備是否運行良好等。遼寧海警局執法員成立安全宣教分隊，深入轄區漁港碼頭開展安全檢查、巡查管控、普法宣傳，全力為金秋第一網保駕護航。