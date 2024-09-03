海邊追落日…煙台馬拉松 吸觀光財
8月31日17時許，2024煙台金沙灘星空半程馬拉松在煙台黃渤海新區沙丘之風廣場鳴槍。近萬名選手追著落日、披著晚霞，在奮力向前的過程中，感受獨特的海濱美景和風土人情。
新華社報導，選手李子成率先碰線，總用時1小時5分13秒，該成績還打破了賽事紀錄。隨後，其他參賽選手陸續到達終點，戴上屬於自己的馬拉松獎牌。
選手陳星手拿號碼牌，同大海和晚霞合影。他在朋友圈寫道：「紀念人生第一次馬拉松，但一定不會止步於此。」他曬出跑馬照片後不久，就收到了不少參賽選手和馬拉松愛好者的點讚、留言。他在回覆中說：「此次參加的馬拉松在傍晚舉行，披著晚霞，與一萬人一起奔跑的感覺，太浪漫了。」
本次賽事的賽道設置在金沙灘國家級旅遊度假區，串聯起禦風雕塑、天空之約、城市展示中心、揚帆廣場、時光塔、七彩長廊、天馬棧橋等城市地標景點，讓參賽選手和馬拉松愛好者盡覽海濱風光，感受城市魅力。
賽事在傍晚舉辦，賽道沿途設置13處精神補給站，以多巴胺熱舞、國風戲曲等多種形式為選手加油，也展示了當地的熱情好客和特色文化。另外，有4個補給站將鱸魚包子、海帶涼粉、海腸撈飯、鲅魚水餃等魯菜美食搬到了賽道上。
賽事「流量」變旅遊「留量」，大大促進文旅發展。
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