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陸鐵路暑運8.87億人次 創新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據中國國家鐵路集團有限公司（大陸國鐵集團）消息，8月31日，為期62天的鐵路暑運圓滿結束。7月1日至8月31日，大陸全國鐵路累計發送旅客8.87億人次，同比增長6.7%，日均發送旅客1431.2萬人次，創暑運旅客發送量歷史新高，其中8月10日至12日連續3天單日客流超1600萬人次；大陸國家鐵路累計發送貨物6.7億噸，貨物發送保持高位運行，鐵路運輸安全平穩有序。

新華社報導，大陸國鐵集團運輸部負責人介紹，今年暑期鐵路學生流、旅遊流、探親流等客流相加，旅客出行需求旺盛，客流保持高位運行。鐵路部門統籌客貨運輸和防洪安全，精心組織暑期旅客運輸，落實便民利民服務舉措，有力保障了人民群眾出行和社會物流需求，為經濟平穩運行提供了可靠保障。

暑運期間，鐵路部門統籌高速鐵路和普速鐵路資源，全力挖潛擴能，動態優化列車開行方案，大陸全國鐵路日均安排開行旅客列車10905列，同比增加636列、增長6.2%。

與此同時，鐵路部門進一步提升服務品質，改善旅客出行體驗。鐵路12306客戶端推出「學生預約購票服務」「學生出行需求採集」新功能，暑運期間累計發售學生票1432.3萬張。

貨運方面，針對多地持續高溫天氣、用電量攀升的情況，鐵路部門加大能源保供運輸力度，用好大秦、浩吉、瓦日、唐呼等鐵路主要煤運通道，動態掌握重點發電企業用煤需求，實行運力傾斜，給予重點保障，大陸國家鐵路發送電煤2.5億噸，大陸全國371家鐵路直供電廠存煤可耗天數始終保持較高水平，較好地服務了各地迎峰度夏。

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