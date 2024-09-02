中非北京峰會將登場 「一帶一路」在非洲遭檢視爭議多

中非北京峰會即將登場，中國在非洲大舉推動的眾多「一帶一路」計劃受到注意。法新社列舉了其中5項在非洲國家執行的大型工程，指這些工程大多在當地引發諸如債務、安全、環保等爭議，至今並未完全平息。

儘管中國經濟表現疲弱，但報導指出，中國仍承諾將加強對「一帶一路」倡議的投入，並在中非北京峰會前承諾與非洲國家開展「高質量合作」。

報導引述中國商務部說法，指非洲已成為中國執行「一帶一路」倡議的重要地區。自2013至2023年間，中國在非洲簽署了價值超過7000億美元（新台幣22.4兆元）的合約。然而，中國這些投資一直遭到抨擊，包括相關國家因此背負高昂債務，且使環境遭到破壞。

報導列舉的非洲5項「一帶一路」計劃之首，是肯亞的「蒙內鐵路」，連接首都奈洛比（Nairobi）和港口城市蒙巴薩（Mombasa），造價50億美元，是肯亞建國60多年以來最昂貴的基建工程。但這條鐵路向烏干達延伸的二期工程至今未能實現，因為兩國正掙扎地向中國償還貸款。

報導指出，肯亞總統魯托（William Ruto）2023年要求中國再提供10億美元貸款並重組現有債務，以完成其它停滯的「一帶一路」計畫，而肯亞接受中國的貸款總額已逾80億美元。此外，這條鐵路的興建過程也被控涉及貪腐，環保人士則對鐵路穿越一處野生動物公園提出質疑。

第2項是中國2016年在吉布地建立的第一個永久性海外海軍基地，並協助開發附近的多哈雷（Doraleh）港口。但這座海軍基地鄰近一處美國軍事基地，引發疑慮。

同時，吉布地政府從阿聯杜拜環球港務集團（DPWorld）手中取得多哈雷港的貨櫃碼頭控制權後，中國的招商局港口控股公司隨即取得碼頭23.5%的股份。杜拜環球港務集團事後指控，該集團是被迫退出，以便中國招商局集團接手。

第3項是中國在莫三比克建造、2018年完工通車的公路吊橋，連接莫國首都馬布托（Maputo）與被海灣阻隔的郊區，長度居非洲第一，估計造價高達7.86億美元，且95%是中國貸款。但批評人士指出，這座吊橋的工程報價過高，且貸款利息過多。

第4項是中國在非洲多個國家投資的礦場。報導指出，中國「一帶一路」對非洲的投資，近年來已轉向開採電動車等中國高科技產業所需的礦產，而中國2023年對非洲礦產的投資達78億美元。

其中，中國國企五礦資源2023年以19億美元收購波札那庫馬考（Khoemacau）銅礦，當地是全球最大的銅礦場之一；今年7月，中國金誠信礦業僅以2美元的價格，就收購尚比亞負債累累的路班貝（Lubambe）銅礦；中國還投資了尚比亞、納米比亞和辛巴威的鈷礦和鋰礦；但像剛果民主共和國爆發的衝突，偶爾會阻礙中國的投資及採礦。

第5項是煤礦和電廠。報導指出，中國公司2015年與肯亞方面簽約，在聯合國教科文組織（UNESCO）世界文化遺產拉穆古城（Lamu Old Town）附近建造燃煤發電廠。但在強烈抗議及環保考量下，在2020年取消；而同年被取消的還有中國對辛巴威森瓦（Sengwa）的煤礦開發，金額達30億元。

然而，中國卻在辛巴威出資5.33億美元，擴建該國的卡里巴（Kariba）水力發電廠；並在奈及利亞為造價49億美元的曼比拉（Mambilla）水力發電廠建設提供部分貸款，成為奈國最大的發電廠。