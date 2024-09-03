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商城 豫南天然動植物王國

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
生態寶地商城，千峰競秀。圖／本報河南信陽傳真
生態寶地商城，千峰競秀。圖／本報河南信陽傳真

信陽商城縣是歷史名城，春秋戰國時期，先屬吳後屬楚，稱「吳頭楚尾」，秦屬九江郡，隋名殷城縣，因宋太祖趙匡胤尊父親弘殷為宣祖，詔諭全國諱「殷」字，故名為商城。

生態寶地商城，千峰競秀，河流縱橫，年空氣品質優良天數達320天以上，負氧離子含量峰值居全大陸最高，享譽「中國長壽之鄉」。有中原神水湯泉池、鯰魚山國家級水利風景區、黃柏山、金剛台等旅遊資源。

金剛古寨昔為商城「八景」之一。圖／本報河南信陽傳真
金剛古寨昔為商城「八景」之一。圖／本報河南信陽傳真
湯泉池位於縣城西南方，唐時稱「溫湯」，明代稱「湯坑」。現有3個泉眼，水質清亮潔淨，含鈣、鎂、鉀、硫、磷、氟。鮎魚山水庫，濕地資源豐富，處於候鳥南北遷飛中線，成為重要候鳥停歇地。

黃柏山是江淮植物區系的交會點，森林覆蓋率高達97%，植物2千餘種，被譽為豫南的「天然動植物王國」。西河景區主峰金剛台海拔1584米，因山體雄壯，形似金剛而得名，金剛古寨昔為商城「八景」之一。

商城濕地資源豐富，成為候鳥遷飛停歇地。圖／本報河南信陽傳真
商城濕地資源豐富，成為候鳥遷飛停歇地。圖／本報河南信陽傳真
文化名城商城，自古重視教育、推崇功名，被譽為「大別山下的狀元縣」。明清時期，義學、私塾、書院薈萃，明萬曆年間，商城考中進士和舉人總數居河南之冠，人才倍出。清代周祖培官至體仁閣大學士，參與清廷決策機要。程國仁為進士二甲第一名，先後為山東、浙江等五省巡撫。楊式谷歷任兵部、禮部、吏部、刑部侍郎。蔣艮，有神童之稱，12歲即能作擘窠書習帖，曾為翰林院編修上書房行走。

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