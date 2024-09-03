信陽十大名菜 汗鵝塊

信陽菜融合南北佳餚風味，是豫菜重要組成。汗鵝塊是信陽十大名菜之一，因烹製過程中要將滾燙的湯汁澆在鵝上，鵝的表面會凝結成類似汗液的水珠，故稱汗鵝塊。

固始人以米飯飼養鵝，所以鵝肉肥美，自古有「鵝最名貴者，乃河南固始之鵝。」之說。以固始鵝做成的汗鵝塊特色是，肉質鮮嫩，口味偏辣，湯色香美。汗鵝塊的做法是先將鵝白燉，待煮爛後，撈出晾乾。祕訣為煮鵝時，千萬不能加鹽，否則會破壞鵝肉的香味。

據載，隋煬帝車駕臨江都時，奏百戲之樂，宴眾愛妃與官員於船樓上，佳餚滿桌，唯獨金華火腿與固始鵝被一掃而光。相傳初唐四傑駱賓王以「為徐敬業討武曌檄」痛罵武則天，武后看完不悅道：「此乃宰相過失，駱賓王如此有才華，怎能讓他懷才不遇？」後因徐敬業兵敗，駱賓王展開逃亡。途徑固始，陳元光宴請他，即是以汗鵝塊對酌，駱賓王望著城樓下史河中群鵝戲水，吟起他七歲時的詩作：「鵝鵝鵝，曲項向天歌。白毛浮綠水，紅掌撥清波。」陳元光後來主政漳州，將此詩傳誦。