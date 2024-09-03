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探索黃國故城 尋根黃姓發源地

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
黃姓南遷廣場，高14米的巨型黃字。圖／本報河南信陽傳真
黃姓南遷廣場，高14米的巨型黃字。圖／本報河南信陽傳真

黃國故城位於信陽市潢川縣，始建於周成王平定東夷後，是河南保存完整的春秋時期都城。至今打造成祭祝、文化、旅遊、休閒的黃國故城文化旅遊景區，並以黃姓發源地，與海內外黃姓子孫進行交流。擁有黃國歷史文化陳列館、黃姓南遷紀念廣場、春申君陵園、陸終廣場、孝文化園等景點

夏代，以黃鳥為圖騰的部落「黃夷」，遷徙至江淮定居，佐禹治水英雄伯益便是「黃夷」傳奇首領。春秋時期，黃國為諸侯國之一，利用地處軍事要塞，創造輝煌歷史。直至西元前648年，被楚國所滅。

黃歇為戰國四公子之一，圖為春申君衣冠塚。圖／本報河南信陽傳真
黃歇為戰國四公子之一，圖為春申君衣冠塚。圖／本報河南信陽傳真
黃國故城南北長約1800米，東西寬約1500米，建築規模為春秋時期「子爵，城三里」等級。古城牆有5米之高，用黃土夯築而成，牆厚、門闊，城牆外護城壕環帶倚牆而繞。黃姓南遷紀念廣場，占地35畝，主體建築即是高14米的巨型黃字，寓意黃國存在1400年，黃字上方為圖騰黃鳥。

春申君黃歇公陵園，位於黃國故城西部，現存春申君的衣冠塚。黃歇，戰國時代政治家，楚國黃邑人。與平原君、孟嘗君、信陵君合稱「戰國四公子」。他禮賢下士，最高峰時有門客3千，居四公子首位。

黃歇年少時，四處拜師遊學，見識廣博，以辯才出眾深得楚王賞識。成功援趙滅魯後，黃歇威望如日中天，也帶動楚國興盛強大。門客朱英曾對他忠告：「不期而至的禍，即是楚王一死， 李園為奪權，必殺您滅口。」春申君不信，因為李園曾是他的侍從， 而黃歇待他不薄。不久後，楚考烈王去世，李園果然搶先入宮埋伏，刺殺了春申君。

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