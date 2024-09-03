河南信陽固始縣 唐人故里閩台祖地

河南省信陽市是華夏文明發祥地之一，當今百大漢姓裡，有黃、賴、蔣等13個姓氏源於信陽，被譽為「中原僑鄉」。信陽固始縣，地處大陸北方與南方交融地帶。歷史上有四次大規模人口南遷，固始成為中原向台閩移民肇始地，有「唐人故里，閩台祖地。」之稱，享譽「中州首邑」、「中州文風甲天下， 固始文風甲中州。」開漳聖王陳元光、民族英雄鄭成功等先賢的祖籍地均為固始。

陳氏將軍祠，為四合院結構。圖／本報河南信陽傳真 東漢光武帝封大司農李通為固始侯， 取「通與帝首事， 欲其堅固初始歟。」之意，固始因此得名。唐高宗時，陳元光隨父陳政將軍，奉詔率固始八十七姓、近萬名府兵南下入閩，駐兵雲霄，息亂安邦，開創了漳州的繁榮昌盛，後世尊為「開漳聖王」。

開漳聖王，威震閩粵。圖／本報河南信陽傳真 陳元光為化解漢蠻衝突，身體力行，迎娶當地種氏為妻，打破了蠻族不與外人通婚的慣例。他致力於傳播中原文化， 興學辦校，獎農助耕，使得千古蠻荒地走向長治久安，成為「扼閩粵之吭，開千百世衣冠文物。」的名邦。景雲二年，陳元光出巡途中聽聞有殘寇作亂，於是率輕騎討伐，沒想到遇大批敵人伏擊，力戰而亡。百姓悲痛欲絕，將他安葬於雲霄大峙原，因人們在山頭掛滿白色葛布，得名葛布山。

固始縣城中心建有陳元光廣場，占地面積達4萬平方米。廣場上立有雲霄縣捐贈的陳元光雕像，成為標誌性建築。陳氏將軍祠是陳元光之孫陳酆，於唐玄宗天寶年間回故里時所建。大殿中央為陳元光塑像，威風凜凜。神龕上方書額「威震閩粵」、「塵淨東南」。堂柱楹聯，「開閩數十年烽火無驚稱樂土，建漳千百載香煙不絕祀將軍。」配殿特別供奉陳元光的祖母，女中豪傑魏敬夫人。