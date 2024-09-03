快訊

柯文哲稱今年才知 早示警都委深夜千字文曝京華城5省思

胖小子比率冠亞洲 4分之1小學生過重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

河南信陽固始縣 唐人故里閩台祖地

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
陳元光戎裝塑像。圖／本報河南信陽傳真
陳元光戎裝塑像。圖／本報河南信陽傳真

河南省信陽市是華夏文明發祥地之一，當今百大漢姓裡，有黃、賴、蔣等13個姓氏源於信陽，被譽為「中原僑鄉」。信陽固始縣，地處大陸北方與南方交融地帶。歷史上有四次大規模人口南遷，固始成為中原向台閩移民肇始地，有「唐人故里，閩台祖地。」之稱，享譽「中州首邑」、「中州文風甲天下， 固始文風甲中州。」開漳聖王陳元光、民族英雄鄭成功等先賢的祖籍地均為固始。

陳氏將軍祠，為四合院結構。圖／本報河南信陽傳真
陳氏將軍祠，為四合院結構。圖／本報河南信陽傳真
東漢光武帝封大司農李通為固始侯， 取「通與帝首事， 欲其堅固初始歟。」之意，固始因此得名。唐高宗時，陳元光隨父陳政將軍，奉詔率固始八十七姓、近萬名府兵南下入閩，駐兵雲霄，息亂安邦，開創了漳州的繁榮昌盛，後世尊為「開漳聖王」。

開漳聖王，威震閩粵。圖／本報河南信陽傳真
開漳聖王，威震閩粵。圖／本報河南信陽傳真
陳元光為化解漢蠻衝突，身體力行，迎娶當地種氏為妻，打破了蠻族不與外人通婚的慣例。他致力於傳播中原文化， 興學辦校，獎農助耕，使得千古蠻荒地走向長治久安，成為「扼閩粵之吭，開千百世衣冠文物。」的名邦。景雲二年，陳元光出巡途中聽聞有殘寇作亂，於是率輕騎討伐，沒想到遇大批敵人伏擊，力戰而亡。百姓悲痛欲絕，將他安葬於雲霄大峙原，因人們在山頭掛滿白色葛布，得名葛布山。

固始縣城中心建有陳元光廣場，占地面積達4萬平方米。廣場上立有雲霄縣捐贈的陳元光雕像，成為標誌性建築。陳氏將軍祠是陳元光之孫陳酆，於唐玄宗天寶年間回故里時所建。大殿中央為陳元光塑像，威風凜凜。神龕上方書額「威震閩粵」、「塵淨東南」。堂柱楹聯，「開閩數十年烽火無驚稱樂土，建漳千百載香煙不絕祀將軍。」配殿特別供奉陳元光的祖母，女中豪傑魏敬夫人。

陳氏將軍祠，原是陳元光之孫故居。圖／本報河南信陽傳真
陳氏將軍祠，原是陳元光之孫故居。圖／本報河南信陽傳真
唐高宗總章二年，陳政率軍從固始出發，南下平定「蠻獠嘯亂」。由於敵眾我寡，唐軍陷入困境。魏敬不顧72歲高齡，親自掛帥，帶領府兵及軍眷5千多人，盡室南來。母子會合後，軍威大振，一舉突圍，趁勝追擊，連克36座蠻獠山寨。之後陳政因積勞成疾，卒於雲霄，陳元光繼承父業。魏敬夫人幫助孫子開創大業，祖孫情深，為人稱道。陳氏將軍祠面向的浮光峰上有座雲霄廟，是為魏敬夫人所修建，始建於唐天寶年間。

山寨 標誌 鄭成功

延伸閱讀

台灣最古老眷村曾因政策差點遭拆除　鳳山「黃埔新村」重生為觀光景點

2024濱海韶光季9/14-9/15將軍漁港登場

主持將官晉任授階 賴總統：團結國軍共同守護國家安全

2024濱海韶光季下月將軍漁港登場 首度引進熱氣球

相關新聞

河南信陽固始縣 唐人故里閩台祖地

河南省信陽市是華夏文明發祥地之一，當今百大漢姓裡，有黃、賴、蔣等13個姓氏源於信陽，被譽為「中原僑鄉」。信陽固始縣，地處...

陸鐵路暑運8.87億人次 創新高

根據中國國家鐵路集團有限公司（大陸國鐵集團）消息，8月31日，為期62天的鐵路暑運圓滿結束。7月1日至8月31日，大陸全...

地方窘迫…近3年 陸多條國道恢復收費

中國大陸經濟不景已導致地方財政吃緊，部分地方已恢復或新建國道收費站引發社會關注，例如山東省政府日前批覆同意濟南黃河大橋設...

海邊追落日…煙台馬拉松 吸觀光財

8月31日17時許，2024煙台金沙灘星空半程馬拉松在煙台黃渤海新區沙丘之風廣場鳴槍。近萬名選手追著落日、披著晚霞，在奮...

忍4個月 黃渤海結束休漁

9月1日12時，中國大陸黃渤海為期四個月的休漁期正式結束，在遼寧大連、盤錦等各漁港碼頭，出港漁船開赴各漁區開展捕撈作業。

探索黃國故城 尋根黃姓發源地

黃國故城位於信陽市潢川縣，始建於周成王平定東夷後，是河南保存完整的春秋時期都城。至今打造成祭祝、文化、旅遊、休閒的黃國故...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。