中國地方財政吃緊 多地非高速公路也設收費站

中國地方財政持續吃緊，為增加收入，近年來多個省區相繼發布國道（非高速公路）收費站開通收費公告，部分地方準備恢復或新建國道收費站，引發關注。專家指出，若恢復國道收費，可能影響遊客出遊意願，反倒抑制文旅經濟發展。

據中國新聞週刊報導，中國於2009年推行「燃油稅改革」，即用成品油消費稅取代養路費等交通收費的改革，同年並取消公路養路費、航道養護費、公路運輸管理費、公路客貨運附加費、水路運輸管理費、水運客貨運附加費等收費。

此後，各地政府適時地回購經營性公路，也相繼拆除一些地方的收費站。普通公路逐漸被視為是公共產品，非高速公路取消收費也成為趨勢。

不過，取消收費的趨勢正產生變化。據中國國家發展改革委國土開發與地區經濟研究所副研究員李沛霖等人，製作的「近年新增公路收費站不完全統計」顯示，自2021年至今，安徽、甘肅、湖北等地均發布過國道收費站開通收費的相關公告。

今年8月26日，山東省政府網站也發布「山東省人民政府關於濟南黃河大橋設置收費站的批覆」，同意濟南黃河大橋設置收費站，收費期限長達25年，具體收費標準和起訖時間由省政府有關部門核定後另行公布執行。

北京清華大學交通研究所副所長楊新苗表示，養路需要資金支持，車輛購置稅和燃油稅是交通運輸部門兩大收入來源。但近年來這些稅費的成長已接近頂峰，而基礎設施的管養規模仍不斷擴大。因此，從當地政府的角度來看，非高速公路收費也許可為當地帶來一定的財政收入，緩解資金壓力。

楊新苗進一步指出，普通公路收費將帶來一系列深遠影響，一些發達地區的企業更會傾向在免費公路沿線設址，以便降低運輸成本。若周邊均為收費公路，則不利於企業聚集發展。因此，如何界定哪些地方應該收費，哪些地方不應收費是一大挑戰。

楊新苗也擔心，一旦地方開啟收費模式，過多地方效仿將導致大範圍收費。

中國旅遊改革發展諮詢委員會專家委員孫小榮指出，近年來中國各地都在推動「交旅融合」，依靠生態資源和旅遊資源豐富的國道、省道、縣道來建設「旅遊風景道」或「旅遊公路」。若國道、省道、縣道恢復收費，有可能對遊客的出行意願和交旅融合的建設構成阻礙，抑制地方文旅經濟的發展。