持續高溫 重慶四川江西多地宣布延後開學
由於持續高溫，中國重慶、四川、江西南昌等多地中小學宣布延後至9日開學。
今天是中國許多學校的開學日。澎湃新聞報導，南昌市至少已有4個區決定，因天氣持續炎熱原因，小學延遲9日才正式開始上課。
南昌市氣象台1日上午發布高溫橙色預警訊號，當天最高溫接近攝氏39度。
據不完全統計，除了江西，重慶以及四川7個市的教育部門日前已經發布通知稱，因近期持續高溫，全市中小學延遲開學，大多延至9日正式上課。四川南充市從1日至4日，最高氣溫可達攝氏41度以上。
綜合陸媒報導，不只中小學，重慶師範大學、重慶科技大學以及成都外國語學校各年級都因高溫炎熱而延後開學。
此外，高溫天氣也加大森林火警風險。重慶市官方在8月28日已發布「森林草原火險紅色預警信號」，重慶多個區縣已發布森林防火封山令。
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