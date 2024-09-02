陸生假學歷層出不窮 香港再發現問題研究生
香港自7月初爆發數十名陸生用假學歷申請碩士課程後，再有大學發現有中國大陸學生以虛假學歷報讀入學。
星島日報今天在一則專訪中引述教育大學校長李子建說，教大於7月發現1宗懷疑以假學歷報讀碩士課程的個案，已報警處理，而警方上月拘捕了這名23歲陸生，並依行使虛假文書罪控告他。
今年7月初，香港大學經管學院證實查獲約30名碩士生採用假學歷申請入學碩士課程，並預計人數最終可能多達80至100人，而警方調查發現，涉事學生都是中國籍。
據報導，陸生使用虛假學歷問題其後也在部分大學本科課程出現，他們使用的虛假文件主要是英語考試證明及外國大學入學考試成續。
一些被發現使用虛假學歷的陸生已經入學1年，另有人預定本月入學。
這起造假事件出現後，有媒體報導，陸生學歷造假風氣可能已遍及香港其他大專院校。
香港文匯報7月下旬曾報導，中國大陸學生熱中到香港升讀大學，今年申請入學的人數更為火熱，各校報名數字都較去年顯著增加。其中，香港科技大學有超過1萬人申請，平均每45人爭取一個名額。
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