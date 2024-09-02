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陸電池大廠寧德時代董座：大部分新能源車電池不安全

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
新能源汽車的電池安全問題日益受到關注，圖為山東一家電池廠生產線。（新華社）
新能源汽車的電池安全問題日益受到關注，圖為山東一家電池廠生產線。（新華社）

大陸新能源車安全事故頻發，車用電池大廠寧德時代董事長曾毓群9月1日直言，當前中國市場上絕大部分電池的安全係數遠遠不夠。「安全問題得不到解決，後果將是災難性的。」

綜合每日經濟新聞和澎湃新聞報導，曾毓群在四川宜賓出席2024世界動力電池大會時說，很多電池產品號稱安全失效率僅百萬分之一，但實際的安全失效率是萬分之一甚至千分之一的水平。

曾毓群引述央視報導指出，2023年新能源車的火災發生率約為萬分之0.96。當前，全大陸2,500萬輛新能源車裡裝載的電芯數量，已達到了數十億個。這個絕對值乘以上述安全失效率，「安全風險可想而知」。

「安全問題得不到解決，後果將是災難性的。」曾毓群說，希望行業把競爭放到一邊，把消費者的切身利益，尤其是把大家的安全放在首位；共同提高安全標準，建立絕對的安全標準紅線。

曾毓群補充，可靠是動力電池行業的競爭力。只有高可靠，才能讓用戶有保障、行業有發展。當前行業良莠不齊，許多產品「名不符實」，產品的真實可靠性與標稱的可靠性差距很大。

他希望在政府和有關部門領導下，行業攜手建立可靠性管理和測試方法上的「高標準」，確保動力電池產品的「高可靠」。

寧德時代也涉足電動飛機領域，去年公司首次試飛4噸級民用電動飛機。曾毓群披露，搭載寧德時代電池的電動垂直起降飛行器（eVTOL）預計今年底實現首次飛行。

寧德時代 電動

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