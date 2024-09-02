兩岸微流行／煤礦沉陷區種出水稻

煤礦採集往往有諸多環境汙染甚至是生態災害，而大陸安徽則於近期首度完成採煤沉陷水域的「浮床水稻」收割，成功「變廢為寶」，未來還將會同步進行水面種植與水下養殖等，逐步邁向生態環境修復。

綜合安徽日報和中國煤炭報消息，在安徽淮南採煤礦區深陷區進行的全大陸首次試驗之「採煤沉陷區水面種植浮床水稻」第一批早稻已完成頭茬（首次採摘之農作物）收割。八月廿二日，由中國工程院院士等組成專家組認證其試驗獲得成功。

淮南礦區因煤炭長期開採形成的沉陷區具下沉深度大、積水占比高等特點。今年淮河能源控股集團與安徽理工大學合作，在鳳台縣顧橋採煤沉陷區實施「採煤地表沉陷區水面種植關鍵技術及模式研究與示範項目」，打造五十畝漂浮式稻田（浮床水稻），採用奈米膜、種養、浮筒三種模式種植水稻。

安徽理工大學教授張世文指出，團隊研製一種適宜沉陷水面水稻種植的營養基質。目前浮床水稻試種六個品種且長勢良好，其中南陵早二號水稻已完成收割，畝產約二八○公斤，收割後留茬（留在地裡的短莖和根）實施再生稻，畝產預計可再收一百公斤左右。團隊還發現，水稻種植在一定程度上有助於控制水體的優養化，提升沉陷區水體的自淨能力，有助於改善沉陷區水質。

據悉，未來將在此基礎上推行漁農互補模式，形成「水上浮床種植農作物+水下網箱養殖水產品」立體模式。