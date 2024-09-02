哈爾濱避暑 中外遊客量暴增

去年冬天，「爾濱」冰雪遊火爆出圈，吸引中外遊客目光。今夏，隨著免簽「朋友圈」持續擴容，越來越多「洋面孔」與「小土豆」匯聚哈爾濱，讓這裡成為「China Travel」的熱門目的地之一。

新華社報導，攜程數據顯示，截至8月25日，目的地為哈爾濱的暑期入境遊訂單量同比增長78%，大陸國內遊機票訂單同比增長14%，大陸國內遊酒店訂單同比增長35%。熱門景區包括松花江觀光索道、東北虎林園、極地公園、哈爾濱冰雪大世界、伏爾加莊園等。

「在哈爾濱感覺非常好，天氣涼爽，美食也很多。」前不久，來自英國的阿利斯泰爾一家四口在東北虎林園遊玩。乘著觀光車看老虎，拿著夾子給老虎投餵新鮮肉條，還能近距離圍觀只有幾個月大的「小萌虎」，他的兩個女兒非常開心。

在贏得海外遊客青睞之外，「爾濱 Travel」溢出效應也顯現。哈爾濱市文化廣電和旅遊局局長王洪新介紹，在「爾濱熱」帶動下，當地進一步因地制宜拓展「避暑+」產業鏈條，推動特色文旅「出圈」更「出海」。