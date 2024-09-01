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復旦大學教授盧麗連任上海台聯會長 來自台灣曾喊「愛台灣也愛大陸」
據新華社報導，「上海市台灣同胞第十一次代表會議」8月31日舉行，同日舉行的上海市台灣同胞聯誼會（市台聯）十一屆理事會一次會議上，來自台灣的復旦大學教授盧麗安繼續當選上海市台聯會長。
據上海市台灣同胞聯誼會微信公眾號「上海台聯」31日消息，上海市台灣同胞第十一次代表會議當天舉行。會議當天有近200名定居上海市的台灣同胞代表與會，聽取並審議市台聯理事會五年工作報告，修訂上海市台聯章程並選舉產生64人組成的新一屆市台聯理事會。在當日舉行的上海市台聯十一屆理事會上，盧麗安繼續當選上海市台聯會長。
公開資料顯示，盧麗安1968年12月生於高雄，從國立政治大學英國語言文學系畢業後，即赴英國愛丁堡大學攻讀碩士，後又在英國格拉斯哥大學英國文學系取得文學博士學位。
新華社指，盧麗安1997年隨先生赴上海，2013年被評為復旦大學外文學院教授。2017年6月，盧麗安等10人當選台灣省中共十九大代表，盧麗安因是其中唯一出生在台灣的黨代表而受到矚目。
當年10月，盧麗安作為大會代表出席中共十九大，她在受訪時表示「我們愛台灣，當然也可以愛大陸」，並稱她「以身為台灣的女兒為榮，以身為中國人為傲」。隨後陸委會以盧麗安已取得大陸籍為由，註銷其夫婦的中華民國戶籍。
盧麗安現為中共二十大代表、復旦大學國際合作與交流處處長兼孔子學院辦公室主任，亦是大陸全國台聯副會長。
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