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貓熊外交做兩國突破口？共同社：大陸有意向日本出借貓熊

中央社／ 台北1日電
日本共同社今天報導，中國外長王毅日前在北京與日本跨黨派「日中友好議員聯盟」會長二階俊博等人會面時（圖），對於向日本出借貓熊，「積極地表示自己將負責推進此事」。新華社
日本共同社今天報導，中國外長王毅日前在北京與日本跨黨派「日中友好議員聯盟」會長二階俊博等人會面時（圖），對於向日本出借貓熊，「積極地表示自己將負責推進此事」。新華社

日本共同社今天報導，中國外長王毅日前在北京與日本跨黨派「日中友好議員聯盟」會長二階俊博等人會面時，對於向日本出借貓熊，「積極地表示自己將負責推進此事」。

據共同社中文網，多名日中關係消息人士1日做了上述透露。

報導引述分析說，中國軍機侵犯日本領空及東京電力福島第一核電站處理水排海導致日中關係降溫，在此情況下欲以貓熊外交為突破口，使關係回到穩定軌道。

據報導，王毅在8月28日的會談中針對福島核處理水和台灣議題僅重申了原則性立場。不過，據了解，在會談後的晚宴上，他對向日本出借貓熊表現出積極態度，並稱希望早日訪問日本。日中兩國政府正在就外長互訪展開協調。

日本政府相關人士就中國出借新的貓熊稱，「還什麼都沒有決定」。王毅去年11月在北京與公明黨黨魁山口那津男會談時，對於向仙台市出借貓熊的提議表現出肯定的姿態。

據日本動物園水族館協會，截至8月底，日本國內所飼養從中國租借的貓熊總計8隻，分別為上野動物園（東京都台東區）和「冒險世界」（和歌山縣白濱町）各4隻，其中上野兩隻將在本月29日返還中國，原因是高齡帶來的健康問題。

今年3月神戶市立王子動物園（該市灘區）28歲的貓熊「旦旦」死亡，當時是日本國內最高齡貓熊。

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