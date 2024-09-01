快訊

一票人「沒看房就買」 內行人曝搶房現況：慢一點就沒了

馬鈴薯、小黃瓜、蘋果，放冰箱還是室溫保存？最佳指南一次看

全台最美旅宿！墾丁「W-Villa」突熄燈 粉絲滿滿不捨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸國產C919客機執飛逾3700班 旅客破50萬人次

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
人民日報指出，自2023年5月28日投入商業營運以來，截至今年9月1日，已累計安全飛行超1萬小時，執行商業航班超3700班、承運旅客突破50萬人次大關。（圖／取自人民日報客戶端）
人民日報指出，自2023年5月28日投入商業營運以來，截至今年9月1日，已累計安全飛行超1萬小時，執行商業航班超3700班、承運旅客突破50萬人次大關。（圖／取自人民日報客戶端）

大陸國航、南航等航空公司近日陸續接收中國商飛C919型客機後，中共黨媒《人民日報》指出，自2023年5月28日投入商業營運以來，截至今年9月1日，已累計安全飛行超1萬小時，執行商業航班超3,700班、載運旅客突破50萬人次大關。

人民日報報導，9月1日，大陸東方航空編號MU9188「成都天府-上海虹橋」航班上，旅客陸先生踏上飛機時收到「恭喜您幸運地成為國產大飛機C919第50萬名旅客！」的祝賀，同時，東航作為大陸國產飛機C919全球首發航空公司，當天還為幸運旅客送上由機組員簽名的東航全球首架C919飛機模型。

中國商飛也藉由上述慶祝正式宣告，大陸國產C919型客機自2023年5月28日投入商業營運以來，已累計安全飛行超過1萬小時，並執行商業航班超3,700班、承運旅客突破50萬人次大關。

據了解，東航目前是C919的全球最大用戶。2023年9月28日，東航與中國商飛在滬簽署購機協議，在首批5架的基礎上，再增訂100架C919大型客機。今年5月28日，在C919商業運營一周年之際，東航機隊迎來了第6架C919，這也是東航訂購100架C919飛機中的首架。此次入列的第7架C919，正是這100架飛機中的第二架。

央視新聞指出，東航目前已開通上海虹橋至成都天府、北京大興至上海虹橋、北京大興至西安咸陽等5條C919航線。東航C919機型乘務長呂詩晨亦稱，現在C919能直飛的航線越來越多了，像北京、成都、西安，東航也剛開了廣深航線。

此前，IT之家報導，中國國際航空、南方航空（國航、南航）8月28日在上海同時接收兩家公司的首架中國國產C919飛機，象徵C919即將開啟多用戶營運新階段。據統計，目前C919已獲得全球1,200餘張訂單。

另，南華早報此前援引知情人士消息報導稱，7月在上海對中國商飛C919進行實地檢查後，歐盟航空安全機構歐洲航空安全局（EASA）代表團給予「積極回饋」，C919將獲准在歐洲營運的可能正不斷加大。該名知情人士說，現在看來C919在2025年獲得歐盟認證的前景更為樂觀。

有中國民航業官員認為，EASA代表團的此次訪問，代表歐盟監管機構在瞭解中國飛機及設計和製造方面又向前邁進了一步，並將之稱為是「一個突破」。

在西方飛機製造商的壟斷地位被動搖之際，法新社今年年初曾引述波音公司商用飛機集團區域行銷董事總經理蕭特說，C919與波音、空巴在窄體客機領域的產品類似，亞太地區的航空公司可能會因此將C919納入考慮範圍。

蕭特坦言，C919是架具有持續競爭力的飛機，波音將開始與之競爭。而6.5億人口的東南亞，將是波音與中國商飛競爭的重要區域。

大陸國產大飛機C919，截至9月1日為止，其載運旅客量已達50萬人次。圖／取自央視新聞
大陸國產大飛機C919，截至9月1日為止，其載運旅客量已達50萬人次。圖／取自央視新聞

上海 東航

延伸閱讀

美波音737亂流釀7傷…空服員和食物被拋飛 乘客憶恐怖過程：最痛苦經驗

驚恐畫面曝！珊珊颱風襲日 飛機降落福岡機場突劇烈晃動…乘客尖叫嚇哭

新里程碑 C919首交付國航、南航 中國商飛躍波音對手

大連一小型飛機疑失控掉落市區公路 險砸中路過車輛

相關新聞

詐領醫保 男病患也做子宮鏡、篩婦癌 湖南1醫院1年1674次

中國詐領醫療保險費用花招百出，官方披露，多家醫療機構居然給男性病患做子宮鏡檢查等婦科診療項目；其中，湖南耒陽市人民醫院被...

創作毛澤東下跪懺悔雕像 高兟被捕 罪名侵害英烈名譽

曾經創作毛澤東下跪懺悔雕像的中國藝術家高氏兄弟，哥哥高兟8月26日突然在河北三河市家中被拘捕，罪名是「涉嫌侵害英雄烈士名...

催婚換說法？ 人民日報：婚姻何必在乎快慢 適合自己就是滿分

人民日報日前評論結婚登記數持續走低，話題衝上熱搜，文章並指出「婚姻何必在乎快慢」、大部分人仍有進入婚姻的意願，被指是另類...

不和解…小伙入職兩天拒加班被開除 1年5度告贏公司

北京94年小伙童潤中任職於某公司網路硬件工程師，因拒絕周末加班被辭退，他耗時一年四個月與公司連打五場官司全贏，法院判決，...

收6.16元巧克力被開除 重慶園長告幼兒園

重慶市九龍坡區三峽幼兒園前園長王某仙，因在2023年教師節前夕「收受」學生一盒價值6.16元的巧克力，被幼兒園認定違反教...

「一起勝」 閩3胞胎姊妹 錄取同所大學

近日，來自福建省南安市英都鎮的三胞胎姊妹洪奕藍、洪祺藍、洪勝藍同時被福州大學錄取，成為鄰里間傳頌的佳話。她們先前都在同一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。