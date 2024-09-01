陸國產C919客機執飛逾3700班 旅客破50萬人次

大陸國航、南航等航空公司近日陸續接收中國商飛C919型客機後，中共黨媒《人民日報》指出，自2023年5月28日投入商業營運以來，截至今年9月1日，已累計安全飛行超1萬小時，執行商業航班超3,700班、載運旅客突破50萬人次大關。

人民日報報導，9月1日，大陸東方航空編號MU9188「成都天府-上海虹橋」航班上，旅客陸先生踏上飛機時收到「恭喜您幸運地成為國產大飛機C919第50萬名旅客！」的祝賀，同時，東航作為大陸國產飛機C919全球首發航空公司，當天還為幸運旅客送上由機組員簽名的東航全球首架C919飛機模型。

中國商飛也藉由上述慶祝正式宣告，大陸國產C919型客機自2023年5月28日投入商業營運以來，已累計安全飛行超過1萬小時，並執行商業航班超3,700班、承運旅客突破50萬人次大關。

據了解，東航目前是C919的全球最大用戶。2023年9月28日，東航與中國商飛在滬簽署購機協議，在首批5架的基礎上，再增訂100架C919大型客機。今年5月28日，在C919商業運營一周年之際，東航機隊迎來了第6架C919，這也是東航訂購100架C919飛機中的首架。此次入列的第7架C919，正是這100架飛機中的第二架。

央視新聞指出，東航目前已開通上海虹橋至成都天府、北京大興至上海虹橋、北京大興至西安咸陽等5條C919航線。東航C919機型乘務長呂詩晨亦稱，現在C919能直飛的航線越來越多了，像北京、成都、西安，東航也剛開了廣深航線。

此前，IT之家報導，中國國際航空、南方航空（國航、南航）8月28日在上海同時接收兩家公司的首架中國國產C919飛機，象徵C919即將開啟多用戶營運新階段。據統計，目前C919已獲得全球1,200餘張訂單。

另，南華早報此前援引知情人士消息報導稱，7月在上海對中國商飛C919進行實地檢查後，歐盟航空安全機構歐洲航空安全局（EASA）代表團給予「積極回饋」，C919將獲准在歐洲營運的可能正不斷加大。該名知情人士說，現在看來C919在2025年獲得歐盟認證的前景更為樂觀。

有中國民航業官員認為，EASA代表團的此次訪問，代表歐盟監管機構在瞭解中國飛機及設計和製造方面又向前邁進了一步，並將之稱為是「一個突破」。

在西方飛機製造商的壟斷地位被動搖之際，法新社今年年初曾引述波音公司商用飛機集團區域行銷董事總經理蕭特說，C919與波音、空巴在窄體客機領域的產品類似，亞太地區的航空公司可能會因此將C919納入考慮範圍。