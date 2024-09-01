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復甦低於預期 上半年中國3大航企虧損

中央社／ 台北1日電

中國3大航空公司今年上半年都出現虧損，原因是國際旅行的復甦速度低於預期、國內市場供過於求以及全球航空運力的恢復加劇了競爭。

綜合北京商報等陸媒報導，中國雖然正積極擴大免簽入境國家，但國際旅客的回流仍不及預期，受此影響，中國3大航空公司國航、南航和東航今年上半年都出現虧損。這是自2019年COVID-19疫情爆發以來，3大航空公司首次連續多個季度虧損。

業內人士分析，國際航線復甦緩慢、國內市場供過於求，加上全球航空運力恢復加速，導致競爭加劇，是造成這一局面的主要原因。

總部位於上海的中國東方航空8月30日發布的財報顯示，上半年凈虧損人民幣28億元（約合新台幣126億元），較去年同期的62億元有所收窄。公司表示，國內市場競爭加劇、部分國際航線復甦不及預期以及高鐵帶來的競爭導致票價下跌，是造成虧損的主要原因。

中國國際航空8月29日發布的半年報則顯示，上半年淨虧損27.8億元，較去年同期有所收窄。南方航空也公布，上半年淨虧損12.3億元，其中第一季實現盈利。兩大航空公司都表示，國際客運量已超過2019年疫情前的80%，但北美航線復甦較為緩慢。

數據顯示，中美航班量目前僅為2019年的1/5。業內人士分析，疫情後中國出境遊雖有所恢復，但受經濟放緩和國內旅遊升溫的影響，海外旅遊復甦不及預期。

國航表示，由於國際航線尚未完全恢復，國內航線都使用寬體飛機，導致供應過剩的情況加劇。

自2023年初疫情相關限制解除以來，中國出境遊人數一直增長中，但由於經濟衰退和國內旅遊轉向，海外旅遊復甦落後於市場預期。

數據顯示，中國航空公司在國際市場雖表現強勁，但7月中國出境航班數量較2019年同期銳減23%；與此同時，國內航線需求旺盛，航班量增長15%；而隨著全球航空業逐步復甦、座位供給過剩，航空公司普遍面臨票價下跌和盈利承壓的局面。

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