快訊

胃發炎時不要吃香蕉！專科醫師告訴你最常見的家庭解方為何

小黨為何難撐過兩屆大選 民眾黨存活生機就在非藍非綠

低軌衛星通訊搶搭太空商機 台廠具備哪些強項？

百業蕭條？大陸電影暑假檔期票房衰退逾4成

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸今年暑期電影票房業績慘澹，較去年同期衰退逾四成。（新華社）
大陸今年暑期電影票房業績慘澹，較去年同期衰退逾四成。（新華社）

暑假結束、新學期開始，統計顯示，中國大陸今年電影暑期檔期的票房成績慘澹，總票房達人民幣116.4億元，較去年的206.2億元大減達43.5%。

中新社引述大陸電影票房平台「燈塔專業版」數據顯示，今年大陸電影暑期檔票房及觀影人次相較去年同期下滑明顯，檔期內僅有兩部影片票房超過人民幣10億元，票房超過20億元的電影只有一部，去年暑期檔則有4部。

紅星新聞指出，今年暑期檔的表現不盡人意，與去年同期超過206億元的票房成績相比差距較大。有業內人士表示，今年暑期多部電影的反應不如預期，值得創作者反思。

燈塔專業版數據分析師陳晉則稱，今年暑期檔的一大特點是影片供給在數量上比較充足，題材類型多元化。數據顯示，截至8月30日，期內已有139部影片上映，與去年暑期檔最終上映的影片數量持平。其次是放映規模再創新高，截至8月30日，2024年暑期檔已放映超3,800萬場電影，年增10%，創歷史暑期檔同期新高。

第一財經分析，雖然今年暑期檔影片數量較為充足，但由於缺乏「大片」，加上上座率較去年同期下滑，造成整體票房大幅下滑。

另，大陸中央文化和旅遊管理幹部學院副研究員孫佳山表示，即使是中小成本的電影，從劇本立項到拍攝製作完成，一般都需要一、兩年，一些大製作的影片動輒需要三、四年時間。前幾年疫情期間影片立項少，這對產業的影響其實在今年才得以真正體現。

他續指，加之2023年電影市場出現了報復性觀影，也就是線下的文化娛樂消費訴求得到集中釋放，所以今年熱度肯定不會像去年那麼高，去年的票房成績有很多偶然性和特殊性。

此外，有電影製片人認為，人們的觀影習慣在疫情那幾年已被悄悄改變，習慣在家中看影片，而且現在電視、投影的觀影效果也很好。此外，大陸年輕人現在也比較不愛去電影院，他們的娛樂方式已經被遊戲、表演等分流。

影片 電影

延伸閱讀

台中電影Fun-In季破萬人 重頭戲動畫影展9月登場

中職／龍隊「海灘之約女孩日」8189人到場 寫本季天母新高

中職／吸10628人進場！有兄弟也有雅英 票房改寫本季新莊新高

震驚！王淨認了「想註銷Threads帳號」吐露困惑心情

相關新聞

百業蕭條？大陸電影暑假檔期票房衰退逾4成

暑假結束、新學期開始，統計顯示，中國大陸今年電影暑期檔期的票房成績慘澹，總票房達人民幣116.4億元，較去年的206.2...

大陸脫口秀回來了！遭打壓後復生 兩檔綜藝節目上線

中國脫口秀演員House去年在表演中被指「侮辱軍人」，此後行業低迷，線上脫口秀節目經歷近兩年停頓，8月終於有兩檔節目在網...

花招百出！陸醫院為詐領醫保 讓男病患做子宮檢查

中國詐領醫療保險費用花招百出，官方今天披露，多家醫療機構居然給男性病患做子宮鏡檢查等婦科診療項目。其中，湖南耒陽市人民醫...

換個風格催婚？人民日報：早婚晚婚不婚 適合自己就是滿分

人民日報評論30日在微博刊文〈早婚晚婚，這條賽道無關快慢〉指出，隨著未婚人口的臂力增加，在不婚晚婚群體中，僅兩成受訪者未...

美中新戰場 中共干擾「李銳日記」歸屬？專家證人出庭

曾任毛澤東秘書的已故中共元老李銳，生前留下記錄中共內幕的私人日記。這些日記原由李銳女兒依照李銳意願，交付加州史丹福大學胡...

成都到九寨溝高鐵開通 最快99分鐘直達 過去開車要7個多小時

「到九寨溝的高鐵終於開通了！」連接四川成都和青海西寧的川青鐵路鎮江關至黃勝關段30日10時36分開通營運，該條高鐵可直通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。