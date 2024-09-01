百業蕭條？大陸電影暑假檔期票房衰退逾4成

暑假結束、新學期開始，統計顯示，中國大陸今年電影暑期檔期的票房成績慘澹，總票房達人民幣116.4億元，較去年的206.2億元大減達43.5%。

中新社引述大陸電影票房平台「燈塔專業版」數據顯示，今年大陸電影暑期檔票房及觀影人次相較去年同期下滑明顯，檔期內僅有兩部影片票房超過人民幣10億元，票房超過20億元的電影只有一部，去年暑期檔則有4部。

紅星新聞指出，今年暑期檔的表現不盡人意，與去年同期超過206億元的票房成績相比差距較大。有業內人士表示，今年暑期多部電影的反應不如預期，值得創作者反思。

燈塔專業版數據分析師陳晉則稱，今年暑期檔的一大特點是影片供給在數量上比較充足，題材類型多元化。數據顯示，截至8月30日，期內已有139部影片上映，與去年暑期檔最終上映的影片數量持平。其次是放映規模再創新高，截至8月30日，2024年暑期檔已放映超3,800萬場電影，年增10%，創歷史暑期檔同期新高。

第一財經分析，雖然今年暑期檔影片數量較為充足，但由於缺乏「大片」，加上上座率較去年同期下滑，造成整體票房大幅下滑。

另，大陸中央文化和旅遊管理幹部學院副研究員孫佳山表示，即使是中小成本的電影，從劇本立項到拍攝製作完成，一般都需要一、兩年，一些大製作的影片動輒需要三、四年時間。前幾年疫情期間影片立項少，這對產業的影響其實在今年才得以真正體現。

他續指，加之2023年電影市場出現了報復性觀影，也就是線下的文化娛樂消費訴求得到集中釋放，所以今年熱度肯定不會像去年那麼高，去年的票房成績有很多偶然性和特殊性。

此外，有電影製片人認為，人們的觀影習慣在疫情那幾年已被悄悄改變，習慣在家中看影片，而且現在電視、投影的觀影效果也很好。此外，大陸年輕人現在也比較不愛去電影院，他們的娛樂方式已經被遊戲、表演等分流。