5月剛出獄…陸公民記者張展赴甘肅營救友人 被警方帶走失聯逾36小時

5月甫出獄的中國公民記者張展，上週隻身前往甘肅營救被抓捕的異議友人，其後在咸陽老家被上海警方帶回，目前傳出被關在浦東看守所。她的X平台帳號自28日迄今未再更新，引發友人與人權團體呼籲關注。

微權網30日報導，張展因為營救最近被抓捕的甘肅青年活動人士張盼成，從上海隻身赴甘肅，突破干擾，終於說服張母簽署了委託書。隨後她回到老家陝西咸陽，在當地被上海警方帶回，至今已超過36小時，仍音信全無。

據先前報導，張盼成因言獲罪多次，2021年10月因「譴責中共暴行」被依「尋釁滋事罪」判處有期徒刑3年。今年2月刑滿出獄回到家中後，控訴屢遭當地警方騷擾和監控，出行自由遭剝奪，還要強迫他做精神病檢查。張盼成7月又遭刑事拘留，目前被關押在甘肅省合水縣看守所。

張展的X帳號訊息顯示，她與張盼成是基督教教友，兩人時常連線查經。張盼成被捕後，曾任律師的張展前往甘肅試圖救援。

張展22日發文說，好不容易說服了噤若寒蟬的張盼成的母親簽下了自己的名字委託代理律師，並且承諾不把她家庭的遭遇對外說一個字，因為警察隨時可以給這個家庭帶來滅頂之災。而他母親則是冒著「不活了」的心情顫顫巍巍地在委託書上寫下自己的名字。

張展26日發文表示，回到老家。她最後一篇文章停留在28日，迄今未更新。X平台傳出，張展已失聯，目前被關在上海浦東看守所，她的友人與人權組織陸續呼籲外界關注。

張展2020年2月從上海前往湖北武漢披露當地COVID-19疫情，同年5月被中國當局逮捕，同年12月被法院依「尋釁滋事」罪判刑4年，今年5月13日獲釋。

張展6月23日開設X帳號後，頻繁發文關注異議人士與社會議題，並批評當道。她出獄後曾遭警方傳喚警告「再碰紅線就進去」。