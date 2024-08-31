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大陸脫口秀回來了！遭打壓後復生 兩檔綜藝節目上線

中央社／ 台北31日電
中國脫口秀演員House去年在表演中被指「侮辱軍人」，此後行業低迷，線上脫口秀節目經歷近兩年停頓，8月終於有兩檔節目在網路平台播出。情境示意圖。圖／Ingimage
中國脫口秀演員House去年在表演中被指「侮辱軍人」，此後行業低迷，線上脫口秀節目經歷近兩年停頓，8月終於有兩檔節目在網路平台播出。情境示意圖。圖／Ingimage

中國脫口秀演員House去年在表演中被指「侮辱軍人」，此後行業低迷，線上脫口秀節目經歷近兩年停頓，8月終於有兩檔節目在網路平台播出。不過，知名脫口秀演員、編劇李誕已轉作直播帶貨。

早在4月，中新網報導提到一些脫口秀演員在行業受到打擊近一年後的最新動向，並指綜藝節目「輕輕鬆鬆喜劇節」4月19日開播，這檔節目被視爲一次脫口秀行業風波後的「嘗試」，一些熟悉的脫口秀演員現身螢幕。

封面新聞報導，到了8月，兩檔脫口秀綜藝節目忽然上線，帶給不少觀眾驚喜。首先是「喜劇之王．單口季」在愛奇藝平台播出；不到一週，「脫口秀和Ta的朋友們」也在騰訊視頻上線。

當脫口秀演員徐志勝站在節目舞台上說「回來了，回來了」，調侃著過去一年在娛樂圈的奇幻經歷，脫口秀節目的回歸也終於讓觀眾有了實感。

上一次騰訊視頻播出「脫口秀大會第五季」是在2022年8月底到11月中旬。

2023年5月，笑果文化脫口秀演員李昊石（House）在北京演出時，說了兩條野狗的故事，讓自己聯想到「作風優良，能打勝仗」。這段影片被網友指「侮辱軍人」放上網檢舉後，風波愈演愈烈。

House在微博發布道歉，表示將停止一切演藝，深刻反省。此後，笑果文化接到有關部門通知，被要求暫停在北京、上海等地的演出，還被重罰逾人民幣1000萬元（約新台幣4500萬元），業務因此停擺，原本已在籌備的「脫口秀大會第六季」也胎死腹中。

笑果文化創辦人之一的李誕，到現在仍未回歸脫口秀領域，但他經營直播間，除了賣貨，也藉由讀觀眾來信與之互動，發展其直播特色。

中國國務院8月初公布「關於促進服務消費高質量發展意見」，宣稱將提升網路文學、網路表演、網路遊戲等品質，鼓勵沉浸體驗、數位藝術等新業態發展。

在此之前，已有財經媒體觀察到，官方對遊戲產業監管放寬，中國國家新聞出版署今年已發放近800個遊戲版號，數量比去年增長25%。

北京 直播 網路遊戲 脫口秀 軍人

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