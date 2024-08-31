花招百出！陸醫院為詐領醫保 讓男病患做子宮檢查

中國詐領醫療保險費用花招百出，官方今天披露，多家醫療機構居然給男性病患做子宮鏡檢查等婦科診療項目。其中，湖南耒陽市人民醫院被扒出一年結算這類奇葩檢查1674次。有大陸網友譏稱，「就差男的生孩子了」。

中國國家醫療保障局微信公眾號31日發布「誰在給男性患者做婦科類診療？」一文，披露上述詐領醫保新招。

文章指出，子宮鏡檢查、子宮頸癌篩查、子宮頸擴張術，這些都屬於婦科類診療項目，但一些男性患者居然也產生了此類醫保費用。甚至某些醫院，一年竟然展開了1674次此類「奇葩」的檢查。

文章指出，有的屬於醫療機構串換項目騙醫保。例如，湖南省衡陽市耒陽市人民醫院將不屬於醫保報銷的自費項目「使用高頻電刀手術加收」，串換成可報銷的「腔內彩色都卜勒超音波檢查（經陰道）」。

再如，湖南省株洲市三三一醫院將自費項目「無痛胃鏡麻醉」（人民幣74元/次），串換成「子宮腔鏡麻醉」（人民幣450元/次）進行報銷。這些行為導致大量男性患者發生婦科診療費用。

文章並指出，有的屬於醫務人員放任女患者冒用男參保人資格就醫診療。例如，內蒙古阿拉善盟王彥君診所醫務人員，給女性患者展開「經陰道彩色都卜勒超音波檢查」後，放任患者使用男性親屬醫療保障憑證進行費用結算。

此外，湖南某畜禽有限公司星沙分公司男職工李某，其女性家屬2023年9月、2023年12月、2024年4月在湖南省岳陽市中心醫院展開婦科類診療，相關費用均使用李某的醫保卡刷卡結算。

中國醫保局列出為男性做婦科類診療排名前30的醫療機構，第一名的耒陽市人民醫院，一年做了1674次。

中國醫保局還公布為男性開具婦科類診療排名前30的醫生，第一名是內蒙古王彥君診所的王彥君，一年做了127次。

中國官方近年積極運用大數據監管，中國醫保局也是透過大數據發現男病患做婦科診療，下令各地醫保部門進一步擴大篩查，要求涉及性別類異常結算問題「清倉見底」。

文章最後稱，「天網恢恢，疏而不漏。大數據面前，男女還是分得清的」。

有大陸網友在下方留言譏稱，「就差男的生孩子了」。

據官方發布，中國2023年處理醫保領域違法違規人員3萬2690人，偵破各類詐騙醫保基金犯罪案件2179起，抓獲犯嫌6220人，追繳涉案醫保基金人民幣11.4億元（約新台幣51.3億元）。騙取醫保手法主要是虛假醫療、過度診療、虛假購藥、倒賣醫保藥品等。