陸委會、策進會辦「台港澳學生金門體驗營」 感受兩岸由戰轉和不易

由陸委會與策進會合辦的「台港澳學生金門體驗營」今年邁入第10屆。30日在金門舉辦交流活動，讓今年的學員感受兩岸由戰轉和的過程，同時也解答有關港澳生來台就學、就業問題。

據陸委會發布的新聞稿，由陸委會及台港經濟文化合作策進會（策進會）共同舉辦的「2024台港澳學生金門體驗營」，30日舉辦成果分享與交流座談，由陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水主持。

盧長水說，「台港澳學生金門體驗營」自民國104年迄今已辦理第10屆，疫情期間也沒有停止。選擇到金門舉辦體驗營活動，除了金門具有獨特的離島文化、地理特色與歷史背景，更因為金門在兩岸之間扮演關鍵而重要的角色。

他說，金門曾經是反共前線，在1949年的古寧頭戰役中，中華民國國軍成功擊退中共的解放軍，捍衛了台海安全；而在1958年823砲戰，短短的44天內，就有超過47萬枚的砲彈落在金門，傷亡慘烈。「上週賴總統到金門時，特別向823砲戰為國捐軀的國軍官兵與先烈致奠，因為他們的犧牲奉獻，保衛台澎金馬及捍衛中華民國，才能有今日民主自由的台灣」。

盧長水表示，過去金門曾經有10萬駐軍，現在則大不相同，過往的許多軍事設施，已經成為觀光勝地，而823砲戰中落在金門的砲彈，也被做成了鋒利的菜刀，成了兩岸「化劍為犁」、「以交流取代對抗」的最佳詮釋。

他強調，在金門舉辦青年交流活動，可以讓學員感受兩岸由戰轉和、化劍為犁的過程，具有特殊重要的意義。

座談中有來自香港學員關心台港關係及來台就學與就業的問題，盧長水表示，台灣與香港互為對方第2及第4大貿易夥伴，去年有近120萬人次的港澳旅客來台，位居境外遊客的第一位，在許多景點都可以聽到廣東話。2023學年度在台就讀的港澳學生人數有9699人。

台灣在疫後景氣回溫，各產業需要大量的人才，勞動部等相關部會在8月1日起修法取消每年評點制配額人數上限，並鬆綁評點制項目點數，提高港澳生留台工作意願。8月28日起開放旅宿業可聘僱副學士以上僑外生及港澳生，今年將研議修法建立個人工作許可制，擴大留用僑外生及港澳生補實各行業勞動力。

據新聞稿，金門縣議會副議長歐陽儀雄、金門縣政府教育處處長孫麗琪也到場與學員交流，展現中央與地方合作行銷金門觀光旅遊，共同推動健康有序交流。