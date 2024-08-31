10年前製毛澤東「下跪懺悔」雕像 陸藝術家高兟河北家中突遭拘捕

曾經創作毛澤東下跪懺悔雕像的中國藝術家高氏兄弟，其中哥哥高兟日前突然在河北三河市家中被拘捕，罪名是涉嫌侵害英雄烈士名譽罪。在海外的中國文藝界人士呼籲當局盡快釋放高兟。

高氏兄弟在國內外都享有知名度。1985年開始從事繪畫、裝置、行為、攝影、寫作等藝術活動，作品被收入「中國現代藝術史」、「中國先鋒攝影」、「中國傳世攝影」等，並被國外藝術機構收藏。

綜合旅居英國的作家馬建及在德國的作家廖亦武發出的消息，高兟一家人原計劃乘坐9月3日的飛機回紐約的家。但其妻在8月27日收到拘留通知書，指高兟因涉嫌侵害英雄烈士名譽罪，已於26日被三河市公安局刑事拘留，拘押在當地看守所。

30日，公安警察又進入高氏兄弟的畫室拍照取證，拍了一些10多年前他們創作與毛澤東相關的雕塑。據屈振紅律師去看守所後說，高兟的情況不容樂觀。

高兟的罪名是涉嫌侵害英雄烈士名譽罪，根據馬建，這指向了高氏兄弟二人多年前製作的「毛小姐系列」、「槍決基督」、「下跪懺悔的毛」等雕塑作品。

高兟1956年生，現年68歲。其弟高強在簡訊中說，沒想到中國政府竟對中國當代藝術家採取這麼嚴厲鎮壓。

廖亦武今天在臉書（Facebook）發文說，去年5月他接受美國筆會邀請去紐約，得知高兟一家已從北京遷到長島，並已初步安頓下來，還替他鬆了口氣。當時他一再告誡高兟千萬別再回去，沒想到發生此事。

他還呼籲「有反賊（指持不同政見者）前科」的藝術家、作家等，在當前習近平政權下，如果不想尋死，就別再存任何僥倖回國。