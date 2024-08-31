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陸正廳級幹部被雙開 通報：長期沉迷網路遊戲

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
湖南省紀委監委30日晚間發布消息，懷化市政協原黨組書記、主席印宇鷹被開除黨籍和公職。（圖／取自澎湃新聞）
湖南省紀委監委30日晚間發布消息，懷化市政協原黨組書記、主席印宇鷹被開除黨籍和公職。（圖／取自澎湃新聞）

湖南省紀委監委30日晚間發布消息，懷化市政協原黨組書記、主席印宇鷹被開除黨籍和公職。公告中提到，印宇鷹貪圖享樂，玩物喪志，長期沉迷網絡遊戲，追求低級趣味。類似表述在正廳級幹部通報中較為少見。

公告顯示，印宇鷹身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，政績觀錯位，權力觀扭曲，嚴重違反政治紀律和政治規矩，為撈取政治資本，急功近利，自行其是，刻意打造檢查調研路線，搞形象工程、政績工程，造成嚴重不良影響。

此外，印宇鷹違規收受禮金，並多次接受可能影響公正執行公務的宴請；對黨不忠誠、不老實，在組織函詢時不如實說明問題，為謀求政治升遷，跑官買官；長期無償借用管理服務對象車輛，並利用職權為親屬經營活動謀利；任性妄為，違規干預和插手市場經濟活動。

值得注意的是，公告中指出印宇鷹貪圖享樂，玩物喪志，長期沉迷網絡遊戲，追求低級趣味；將公權力當作攫取私利的工具，利用職務上的便利，為他人在工程項目承攬等方面謀取利益，非法收受財物，數額特別巨大；為謀取職務晉升，給予其他國家工作人員財物，情節嚴重。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經湖南省紀委常委會會議研究並報湖南省委批准，決定給予印宇鷹開除黨籍處分；由湖南省監委給予其開除公職處分；終止其中共懷化市第六次代表大會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

澎湃新聞指出，印宇鷹的違紀通報中「刻意打造檢查調研路線，搞形象工程、政績工程，造成嚴重不良影響」、「貪圖享樂，玩物喪志，長期沈迷網絡遊戲，追求低級趣味」等類似表述在正廳級幹部的通報中較為少見。

共產黨 幹部

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