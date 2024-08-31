【專家之眼】《黑神話：悟空》何必扯上政治？

中國大陸研發的3A電玩《黑神話悟空》，最近成功打入國際市場，銷售量突破一千萬份，遊戲裡的好山好水、名勝古蹟，也隨之爆紅，成為熱門觀光景點。

《黑神話：悟空》靈感取自《西遊記》，玩家扮演花果山猿猴「天命人」，執行復活孫悟空的任務。原著諸多神怪，還有孫悟空的金箍棒、筋斗雲等法寶，都融入遊戲中。場景之壯觀，畫質之細膩，逼真得令觀者恍若置身其間。

猶記得20年前《哈利波特》席捲全球時，有朋友曾建議年輕人不如去看小說《西遊記》，因為它更精彩、更有創意，卻被嘲笑沒跟上時代潮流。當時怎想得到，這部看似落伍的古典小說，會被取材而開發成全球熱門的遊戲呢？

《西遊記》的創意確實不輸給《哈利波特》，太多的奇思妙想，即使在21世紀網路無遠弗屆的今天，都不見得能打造出比它更豐富的異想世界。從花果山奇石吸收天地精華而成的美猴王，大鬧天宮，到護送唐僧往西天取經，一路上靠著七十二變跟魑魅魍魎鬥法，簡直就是升級打怪的最佳現成素材。無怪乎有日本網友留言，在玩此遊戲前，最好先讀完《西遊記》。

傳統文化有太多值得開發的題材，只要有心，必然取之不盡，用之不竭，像以《三國演義》為主題的電子遊戲，就多不勝數，不少人腦海中的三國人物，還是從電玩建構的。不只海峽兩岸，日韓業者也出品大量三國遊戲。

這些著名古典小說，過去數百年來，陪伴無數孩子成長。電玩其實是換個形式，但基本內涵仍然存在，也可刺激更多人去了解原著。如今《黑悟空》以精緻誘人的聲光效果，突破文化隔閡，把市場擴展到亞洲以外，讓外人願意自掏腰包認識中華文化，本該是值得驕傲的事。可是，國內偏激人士，卻逮住內容的問題，把它批得一文不值，還說原著作者「施耐庵」會吐血而亡。如此誤把《水滸傳》作者當成《西遊記》作者，馬上招來陣陣嘲諷，這下真正的作者吳承恩才會吐血而亡了。

其實，在舖天蓋地的去中政策影響下，還知道有施耐庵這號人物，已經可喜可賀了。曾聽藝文人士說，現在連要編齣三國戲都怕沒人看，因為很多小朋友不知道孔明是誰！長此以往，說不定哪天也沒人認識孫悟空呢！

國內有電玩迷說，從來沒看過像《黑悟空》這麼高品質的電子遊戲，很擔心政府故意拿《兩岸人民關係條例》來卡關，找藉口審查不通過。網路上還出現「那麼喜歡就滾出台灣」的驚悚言論。不過是玩個遊戲而已，怎麼就政治不正確了？消費者想買個好產品，都會遭受當權派爪牙恐嚇，還有多少人敢拿中華傳統文化做創作素材呢？