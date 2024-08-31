香江風情／香港鐘表展 國際地位風向球

香港多年來都是一個「會展之都」，會展多到灣仔會展中心撤展布展得連夜進行。這些會展大多是香港搭台、各方唱戲。但有個鐘表展，香港自己就是主角，因為多年來香港都是全球鐘表主要進出口市場，其中手表進口全球第一、手表出口僅輸瑞士排全球第二。

九月香港第一展，就是一年一度的「香港鐘表展及國際名表薈萃」。九月三日起一連五天舉行，過去只向業內開放，這回將首次向公眾開放，且全部免費，看來跟今年以來其他香港展會一樣，都設法增加吸引力擴大客流。

今年的香港鐘表展，主題定為「時尚之約」，有超過七百家展商展示不同風格的腕表品牌、成表、機械設備、配件及零件等，還提供一站式採購平台。

今次特別要看的，是看來自十五個國家地區的七百家參展商，其中以展館論，有持續現身的台灣展館，又有疫情後重返香港展場的韓國展館。以品牌論，主要看新參展的比利時、丹麥、希臘、土耳其和英國品牌。透過今次鐘表展，主要關注還是香港鐘表特別是腕表，在國際市場上的地位有沒有變化。

去年香港鐘表出口總值達五四五億港元（約二千二百億台幣），與二○二二年相若；今年一至七月的出口總值約有二百九十億港元，比去年同期略降。雖說今年香港鐘表出口略降，但在多個市場都有增長，其中台灣和美國分別增長百分之六點四和百分之三點五，印度增長百分之廿五點六、泰國增長百分之廿二點六。

研究香港鐘表進出口數據，其中暫時有個空白，即香港出口大陸的狀況。大陸一直是香港鐘表第一出口市場，香港貿易發展局一個口徑是，香港鐘表出口去年下跌了約百分之五，但「大陸及美國是最大市場，合計占總出口近三分之一」。