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北京常住人口規模連6年下降 「人口素質明顯提升」
北京市政協29公布調研結果指出，北京自2017年以來常住人口規模連續六年下降，始終控制在2300萬人口總量上限「天花板」以內，「人口素質明顯提升」。
北京日報報導，北京是大陸第一個達到減量發展的超大城市。北京市政協召開專題協商會，通報前期調研情況。在人口規模趨於穩定、分布逐漸優化、素質明顯提升。
首都核心功能區和北京市中心的常住人口規模持續下降，城市副中心、平原新城、生態保育區的人口則呈現上升趨勢，正在形成多點支撐的人口分布格局。
從2015年到2023年，城六區與其餘十區常住人口比由6:4發展為5:5。北京地區人才資源總量大，人才密度全國最高，四分之三的人才集中在城六區。
人口平均受教育年限12.6年，人才對經濟增長的貢獻率57.3%，均為境內最高。2020年人均預期壽命82.49歲，比境內平均水平高4.56歲，位居世界高期望壽命城市之列。
如何應對老齡化、少子化成為人口高品質發展的關鍵問題。調研組認為，應堅持把提高生育率作為根本舉措，並堅持人才引進與培育並重。
調研組認為，優佈局是人口高品質發展的戰略舉措，是新時代首都高品質發展的關鍵。應堅持疏解與承接雙向發力，堅持中心城區和平原新城互補、京津冀區域一體化統籌，集聚符合產業發展需求和區域功能定位的青年就業人口，推動實現城市功能發展目標。
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