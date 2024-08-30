北京常住人口規模連6年下降 「人口素質明顯提升」

天水市東南郊有一條商店街，它有個不搭調的浪漫名字，名為「馬跑泉」，也叫「馬刨泉」。二十世紀中葉，一場激烈的鬥爭在馬跑泉上演，那是一場共產黨建政初期的極權統治鬥爭。當那場鬥爭於一九五○年代發動時，天水卻仍停留在歷史中，黃土高坡上溪水潺潺，點綴在溪邊田野的神龕有的供奉神仙，有的供奉本地名門望族的祖先——好一幅田野、農民、廟宇與傳統並茂，千百年不變的中國風情畫。

2024-08-30 17:14