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中國掀「蓋運河」熱潮 6省分計畫投資3.8兆

中央社／ 台北30日電

中國繼蓋高速公路和高鐵等基建之後，下一個投資熱點是運河。近期中國至少有6個省分計畫投入開鑿運河，總投資額約人民幣8500億（下同，約新台幣3.8兆元），相當挑戰地方財政。

綜合陸媒報導，廣西、湖南、江西、浙江、廣東、湖北等6個省分都投入開鑿運河，安徽砸950億建設江淮運河，已在去年通航；廣西砸680億建設平陸運河，計畫在2026年完工；湖北計畫砸748億，打通荊漢運河，將長江「截彎取直」。

河南砸1416億，謀劃47個內河水運項目，一舉融入長三角；湖南砸1500億打通湘桂運河，接通大灣區，獲得兩大出海口；江西預計砸3200億建設浙贛粵運河，超過京杭大運河，成為全世界最長的運河。

作為對比，中國南北高鐵動脈京滬高鐵，當年的總投資為2209億元。

目前中國公路、鐵路、航運都已非常發達，但內河水運的成本更低，只有鐵路運輸的1/2，公路運輸的1/5，航空運輸的1/20。並且載運量較大，適合時效性不強的大宗貨物運輸，例如煤炭、礦石等。

報導指出，中國的物流成本占GDP的14%左右，遠高於其他發達國家7%至8%的水準。水運的復興有助於進一步降低物流成本。

以廣西來說，雖然臨海，卻沒有江河向南流直通北部灣港口，因此西南地區貨物出海多需繞道至廣州，建設平陸運河，可連接西江與北部灣港口，形成便利的出海通道。而湖南正在推動長達300公里的湘桂運河，一旦建成，就可打通長江至珠江，連接長三角與大灣區兩大港口。

此外，投入大型交通基建，還可以刺激投資，促進就業，帶動經濟成長。尤其在這兩年全球經濟面臨不確定性，作為中國經濟成長引擎的房地產行業又動力不足，因此運河成為新一波熱門投資項目。

然而，運河動輒投資千億，造價比高鐵高，除了國家政策性開發性金融工具的支持外，地方也得承擔大部分資金籌措的任務。但現在中國地方政府財務基礎薄弱，甚至負債累累，運河從規劃到竣工，所需的時間和經濟成本難以輕易估算，還需考慮經濟效益、生態環境影響與後續維護成本，相當挑戰地方財政。

物流 高鐵

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