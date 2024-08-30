快訊

威京集團主席押了！京華城容積率弊案 法院裁定沈慶京羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港立場新聞2總編 被判煽動罪

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
圖為立場新聞前署任總編輯林紹桐（右二）被捕。中新社
圖為立場新聞前署任總編輯林紹桐（右二）被捕。中新社

已停運的香港網路媒體「立場新聞」前總編輯鍾沛權和前署理總編輯林紹桐，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，香港區域法院法庭昨天下午作出裁決，二人被判罪成。這是香港九七後首宗傳媒被控煽動罪的案件。

香港九七後首宗傳媒被控煽動罪案，審訊已持續兩年，香港區域法院法官郭偉健昨天下午頒布書面裁決，裁定鍾沛權、林紹桐罪成，被將案件押後至九月廿六日判刑。鍾沛權及林紹桐獲准保釋。

這宗案件開審以來，爭議控方是否需要證明被告的煽動意圖，及文章的實際國家安全風險。控方指，「立場新聞」發布十七篇專訪或博客等文章，讓作者或受訪者宣揚非法理念，抹黑攻擊北京中央和香港特區，散播制裁和分裂國家思想；辯方則指有關文章沒有失實，取材和提問屬記者專業，法庭應尊重而非干涉。

前「立場新聞」鍾沛權自辯時說，傳媒出版或引述內容，不代表傳媒同意內容，而涉及公眾利益和有公共性就應發表，由公眾辯論決定言論是否正確。負責案件的法官郭偉健在審訊時指，判決無可避免會涉及傳媒的界線。

在法庭作出立場新聞案罪成裁決後，香港記者協會說強烈反對以煽動罪、香港國安法及香港基本法二十三條等法例，檢控在香港基本法下行使權利的新聞工作者，案件反映香港新聞自由衰落，在有裁決前，已對新聞界造成不可逆轉的傷害。

國安法 立場新聞 香港

延伸閱讀

恐影響香港新聞自由？立場新聞17篇文章被控煽動 高層罪名成立

香港立場新聞前高層答辯信：公眾有知情權 不報導是失職

立場新聞高層罪名成立 香港記者協會聲明：新聞自由嚴重倒退

立場新聞前高層遭判煽動罪成立 專家憂寒蟬效應：恐削弱香港新聞自由

相關新聞

港立場新聞2總編 被判煽動罪

已停運的香港網路媒體「立場新聞」前總編輯鍾沛權和前署理總編輯林紹桐，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，香港區域法院法庭昨天...

陸能源轉型白皮書 續推核電

大陸近年發展綠能不遺餘力，大陸國務院新聞辦公室昨天發布「中國的能源轉型」白皮書。在核電部分，大陸將積極安全有序發展核電。...

大陸2023年統計公報出爐 平均預期壽命增至78.6歲

中國國家衛生健康委員會今天發布2023年統計公報，顯示中國平均預期壽命為78.6歲，每千人口執業（助理）醫師3.4人，衛...

陸2孩媽拚生「兒」誕下4胞胎女寶 八口之家僅月入4萬…求助社會挨轟

廣東一對已育有兩女的陳姓夫婦想要個男孩，第三胎卻生下四胞胎女兒，但兩人每月收入僅1萬元人民幣（約新台幣4.5萬元），4胞胎早產在ICU要20...

遭爆當小三又聚眾吸毒 王思聰前任網紅「雪梨」傳涉毒…警：檢測陰性

王思聰前女友、網紅雪梨27日被「Candy要飛」爆料稱，雪梨不僅當她老公的小三，她老公還稱被雪梨帶到酒店聚眾吸毒，爆料一...

加拿大5歲華裔童遭綁架…加警發「陸退休女局長」照 意圖打臉中共權貴？

加拿大警方27日清晨發出緊急協查警報，呼籲公眾提供一名在魁北克省失蹤的五歲華裔男童Getty Shi Gao的消息，並在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。