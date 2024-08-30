港立場新聞2總編 被判煽動罪

已停運的香港網路媒體「立場新聞」前總編輯鍾沛權和前署理總編輯林紹桐，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，香港區域法院法庭昨天下午作出裁決，二人被判罪成。這是香港九七後首宗傳媒被控煽動罪的案件。

香港九七後首宗傳媒被控煽動罪案，審訊已持續兩年，香港區域法院法官郭偉健昨天下午頒布書面裁決，裁定鍾沛權、林紹桐罪成，被將案件押後至九月廿六日判刑。鍾沛權及林紹桐獲准保釋。

這宗案件開審以來，爭議控方是否需要證明被告的煽動意圖，及文章的實際國家安全風險。控方指，「立場新聞」發布十七篇專訪或博客等文章，讓作者或受訪者宣揚非法理念，抹黑攻擊北京中央和香港特區，散播制裁和分裂國家思想；辯方則指有關文章沒有失實，取材和提問屬記者專業，法庭應尊重而非干涉。

前「立場新聞」鍾沛權自辯時說，傳媒出版或引述內容，不代表傳媒同意內容，而涉及公眾利益和有公共性就應發表，由公眾辯論決定言論是否正確。負責案件的法官郭偉健在審訊時指，判決無可避免會涉及傳媒的界線。

在法庭作出立場新聞案罪成裁決後，香港記者協會說強烈反對以煽動罪、香港國安法及香港基本法二十三條等法例，檢控在香港基本法下行使權利的新聞工作者，案件反映香港新聞自由衰落，在有裁決前，已對新聞界造成不可逆轉的傷害。