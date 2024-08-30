陸能源轉型白皮書 續推核電

大陸近年發展綠能不遺餘力，大陸國務院新聞辦公室昨天發布「中國的能源轉型」白皮書。在核電部分，大陸將積極安全有序發展核電。目前核能清潔暖氣、供熱等綜合利用已取得突破，核能應用領域進一步拓展。截至去年底，營運中的核電裝置容量五六九一萬千瓦，是十年前的三點九倍；已營運和在建總裝置容量共一億零卅三萬千瓦。

白皮書稱，大陸沿海核電工程建設有序推進，代表「中國名片」的自主三代核電技術「華龍一號」首批機組陸續投產營運，「國和一號」示範工程正在建設，全球首座第四代核電技術商業電站高溫氣冷堆示範工程，建成投產營運。

另據中國核工業集團公司表示，二○二三年中國新核准五個核能項目，新開工五台核電機組。截至目前，大陸正在興建核電機組廿六台，總裝置容量三○三○萬千瓦，繼續保持世界第一。

中國核能產業協會秘書長張廷克表示，中國核電安全運轉持續保持國際先進水平，去年中國有卅三台機組在世界核電運營商協會的綜合指數中達到滿分，這個指數反映了核電機組在發電能力、安全性能等方面的綜合水平，中國核電機組的滿分比例高於美、俄等主要核電國家。

中國核電發電量持續成長，二○二三年達四三三三點七億度時，位居全球第二。

白皮書說，到本世紀中葉，中國將全面建成社會主義現代化強國，清潔低碳、安全高效的新型能源體系全面建成，能源利用效率達到世界先進水平，非化石能源成為主體能源，支撐二○六○年前實現碳中和目標。