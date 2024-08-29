大陸2023年統計公報出爐 平均預期壽命增至78.6歲

中國國家衛生健康委員會今天發布2023年統計公報，顯示中國平均預期壽命為78.6歲，每千人口執業（助理）醫師3.4人，衛生總費用占GDP的比例為7.2%。2022年的平均預期壽命為77.93歲。

新華社報導，根據「2023年我國衛生健康事業發展統計公報」，中國平均預期壽命達到78.6歲，孕產婦死亡率下降到10萬分之15.1，嬰兒死亡率下降到千分之4.5，均為歷史最好水準。

在衛生資源方面，2023年末，中國醫療衛生機構總數107萬785個，比上年增加3萬7867個，其中醫院3萬8355個，比上年增加1379個。床位1017.4萬張，比上年增加42.4萬張。衛生人員總數1523.7萬人，比上年增加82.7萬人。

2023年，中國每千人口執業（助理）醫師3.4人，每千人口註冊護士4人，每萬人口全科醫生3.99人。

2023年，中國醫院每次平均住院費用人民幣1萬315.8元（下同，約新台幣4萬5400元），次均門診費用361.6元。

2023年中國衛生總費用初步核算為9兆575.8億元，其中，政府衛生支出占26.7%，社會衛生支出占46.0%，個人衛生支出占27.3%。人均衛生總費用6425.3元；衛生總費用占GDP的比例為7.2%。