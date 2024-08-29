珊珊颱風重創日本…大陸也受影響 東海東部海域恐現狂浪

珊珊颱風重創日本，據大陸自然資源部微信公眾號消息，受珊珊影響，考慮此次海浪災害強度及影響，大陸沿海各相關單位提前採取防浪避浪措施，建議在東海東部海域作業的船舶注意安全、及時避浪。

據中國天氣網消息，大陸國家海洋預報台8月29日8時發布海浪黃色警報，受珊珊影響，預計8月29日中午到30日早晨，東海東部將出現4到7米的巨浪到狂浪區，近海海域海浪預警級別為黃色。

颱風珊珊22日凌晨在西北太平洋洋面上生成，27日凌晨由颱風級加強為強颱風級，29日7時在日本九州鹿兒島登陸。28日8時，「珊珊」中心位於日本九州島南偏西大約430公里的日本以南洋面上，中心附近最大風力16級（52公尺／秒），29日早晨「珊珊」由強颱風級減弱為颱風級，於上午7點鐘左右在日本九州鹿兒島西部沿海登陸。

受珊珊影響，27日20時至28日8時，大陸東海東部近海海浪4到6公尺，實況警報級別為黃色。預計28日中午至29日中午，東海東部將出現6到9公尺的狂浪到狂濤區，近海海域海浪預警級別為橙色。

大陸自然資源部已於27日下午5時啟動海洋災害四級應急響應，目前暫未收到因海洋災害造成損失的報告。自然資源部消息指出，未來48小時風險提示，預計29日中午至30日早晨，東海東部將出現5到8米的巨浪到狂浪區，近海海域海浪預警級別為黃色。隨著颱風逐漸遠離大陸近海，影響逐漸減弱，預計30日中午解除海浪警報。