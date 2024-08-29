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公車也能預約？上海臨港推「需求響應式」公車

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
上海臨港新片區「需求響應式」公車服務28日正式上線，在金橋臨港園區的試點運行。（圖／取自央視）
上海臨港新片區「需求響應式」公車服務28日正式上線，在金橋臨港園區的試點運行。（圖／取自央視）

公車等待時間長，有時上車了也找不到位子？上海臨港新片區臨港投控集團新片區公交公司「需求響應式」公車服務28日正式上線，提供民眾使用手機預約公車的服務，目前在金橋臨港園區的試點運行，五人成行，共設置18個客運點位，填補區域性交通空白。

「需求響應式」公車服可以根據乘客搭車的時間地點、周邊公車資源分布、整體通行效率等數據，即時計算出高效接駁線路，調度車輛並調整班次安排。澎湃新聞指出，這一創新模式將有效提升園區內的居民及上班族的交通移動效率。

根據央視報導，「需求響應式」公車服務目前可以由企業單位、社區街道甚至是個人發起需求；系統收集到乘客需求後，會即時計算出高效接駁線路，實現靈活調度車輛，並調整班次安排，以避免傳統公車等待時間長、座位緊張等問題。

根據澎湃新聞報導，臨港投控集團新片區公交公司資產運營部負責人表示，臨港新片區「需求響應式」公車創新項目今年2月啟動，已率先在高中、醫院等場景中試行，面向高中師生、社區居民等提供響應式接駁服務。不用漫無目的地等車，上車有座位，下車到目的地，這種模式受到大眾認可。

目前該線共設置18個客運點位，採用「忙時固定+閒時響應」的模式，在早晚高峰交通時間段採用「定點、定時、定線」運營模式，在閒時採用「需求響應」的運營模式。

乘客通過「臨港出行」手機程式的「公交隨心訂」預約成功後，車輛將在5-10分鐘內快速響應，乘客可根據自身實際需求搭乘。線路在8月28日至9月30日試行階段推行人民幣0.01元優惠乘坐，三人即可成行。

上海 上班族 公車

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